Трамп присоединился к новой социальной сети
20:35 01.04.2021 (обновлено: 23:43 01.04.2021)
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, а также ряд сторонников Республиканской партии присоединились к новой социальной платформе Campaign Nucleus, где они могут беспрепятственно общаться со своими сторонниками, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Сообщается, что новая социальная сеть была создана экс-советником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом еще в марте 2016 года.
Согласно информации, размещенной на сайте компании Парскейла, Campaign Nucleus позволяет пользователям отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в средства массовой информации, а также посылать корреспонденцию, используя почтовую службу США. Кроме того, пользователи смогут связываться с представителями власти и участвовать в чатах.
На сайте платформы говорится, что она создана для того, чтобы помочь кандидатам на выборные должности быстро и напрямую связываться с прессой и избирателями - не только электронными средствами, но и по обычной почте.
Как подчеркнул источник телеканала, платформа позволяет бывшему президенту "донести свои заявления до журналистов и сторонников", так как ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.
Сообщалось, что поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
Бывший президент США Дональд Трамп и его команда также продвигаются в вопросе создания собственной социальной сети.