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Трамп присоединился к новой социальной сети

Трамп присоединился к новой социальной сети

Бывший президент США Дональд Трамп, а также ряд сторонников Республиканской партии присоединились к новой социальной платформе Campaign Nucleus, где они могут... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T20:35

2021-04-01T20:35

2021-04-01T23:43

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, а также ряд сторонников Республиканской партии присоединились к новой социальной платформе Campaign Nucleus, где они могут беспрепятственно общаться со своими сторонниками, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники.Сообщается, что новая социальная сеть была создана экс-советником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом еще в марте 2016 года.Согласно информации, размещенной на сайте компании Парскейла, Campaign Nucleus позволяет пользователям отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в средства массовой информации, а также посылать корреспонденцию, используя почтовую службу США. Кроме того, пользователи смогут связываться с представителями власти и участвовать в чатах.На сайте платформы говорится, что она создана для того, чтобы помочь кандидатам на выборные должности быстро и напрямую связываться с прессой и избирателями - не только электронными средствами, но и по обычной почте.Как подчеркнул источник телеканала, платформа позволяет бывшему президенту "донести свои заявления до журналистов и сторонников", так как ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.Сообщалось, что поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Бывший президент США Дональд Трамп и его команда также продвигаются в вопросе создания собственной социальной сети.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/1603495462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, youtube, вашингтон (город), сша, twitter, технологии, в мире