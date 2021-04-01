https://ria.ru/20210401/shtrafy-1603852854.html

Вероятный виновник ДТП в центре Москвы получал до пяти штрафов в день

Вероятный виновник ДТП в центре Москвы получал до пяти штрафов в день

Виновником ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по 4-5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T18:36

2021-04-01T18:36

2021-04-02T00:28

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

volkswagen group

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Виновником ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по 4-5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Всего у виновного в ДТП на Новинском больше 566 штрафов. Только за этот год: 245 превышений скорости на 20-40 км/час , 104 — на 40-60 км/час, 48 — на 60-80 км/час, 23 — на 80 км/час", - говорится в сообщении.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen - по данным дептранса, она в реанимации.О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил.Косвенно это подтверждает тот факт, что в одном из видео на TikTok Бил рассказывал подписчикам об этой машине, попутно, в ходе "демонстрации", грубо нарушая правила дорожного движения. Номера на машине из видео и машине, попавшей сегодня в ДТП, одни и те же.Бил называл RS6 "очень опасным автомобилем" и упоминал, что двигатель форсирован до 840 лошадиных сил - против 600 в "базовом" исполнении. Даже в стандартной модификации такое авто разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды.Сейчас, по информации источника, Бил доставлен в следственный отдел УВД по Центральному округу Москвы, где решится вопрос о возбуждении против него уголовного дела.Недалеко от места сегодняшней аварии - тоже на Смоленской площади - 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов осужден на 7,5 лет колонии и уже отбывает наказание.

https://ria.ru/20210401/rezonans-dtp-1603819686.html

москва

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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, volkswagen group, москва, происшествия