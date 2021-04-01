https://ria.ru/20210401/sakhar-1603731454.html

Минсельхоз и ФАС оценили ситуацию с поставками сахара в торговые сети

Минсельхоз и ФАС оценили ситуацию с поставками сахара в торговые сети

Ситуация на рынке сахара стабильная, дефицита не ожидается, сообщили в Минсельхозе. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:40

2021-04-01T08:40

2021-04-01T10:35

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ситуация на рынке сахара стабильная, дефицита не ожидается, сообщили в Минсельхозе.Ранее "Известия" написали, что производители приостановили поставки в торговые сети после сообщений о планах властей выделить субсидии тем, кто торгует по фиксированной цене.Если есть свободные мощности, предприятия заключают контракты не только с традиционными, но и с новыми покупателями, добавили в министерстве. "При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки", — сказали в Минсельхозе.В ФАС также заявили, что внимательно следят за ситуацией и перебоев не фиксируют. Опровергли сообщения о сложностях с поставками и производители. При этом они отметили повысившийся спрос на продукцию со стороны ретейлеров, что может говорить о желании сетей закупиться впрок.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер из-за подорожания продуктов в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документы закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля, но недавно их продлили: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.

https://ria.ru/20210309/defitsit-1600480579.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика