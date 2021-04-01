https://ria.ru/20210401/roskosmos-1603766937.html

В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии

В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии

Убыток "Роскосмоса" от пандемии коронавируса в прошлом году составил 6-6,5 миллиарда рублей, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:19

2021-04-01T12:19

2021-04-01T12:22

хочу стать космонавтом

максим овчинников

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Убыток "Роскосмоса" от пандемии коронавируса в прошлом году составил 6-6,5 миллиарда рублей, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников."Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 миллиардов рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В августе 2020 года из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что такую же стоимость составит изготовление первой ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М".Овчинников пояснил, что предприятия ракетно-космической отрасли были обязаны оплачивать работникам нерабочие дни, а также проводить профилактические меры по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210330/rakety-1603433487.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим овчинников, космос - риа наука, роскосмос