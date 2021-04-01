https://ria.ru/20210401/roskosmos-1603766937.html
В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии
В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии
Убыток "Роскосмоса" от пандемии коронавируса в прошлом году составил 6-6,5 миллиарда рублей, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:19
2021-04-01T12:19
2021-04-01T12:22
хочу стать космонавтом
максим овчинников
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Убыток "Роскосмоса" от пандемии коронавируса в прошлом году составил 6-6,5 миллиарда рублей, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников."Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 миллиардов рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В августе 2020 года из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что такую же стоимость составит изготовление первой ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М".Овчинников пояснил, что предприятия ракетно-космической отрасли были обязаны оплачивать работникам нерабочие дни, а также проводить профилактические меры по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20210330/rakety-1603433487.html
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максим овчинников, космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Убыток "Роскосмоса
" от пандемии коронавируса в прошлом году составил 6-6,5 миллиарда рублей, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников
.
"Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 миллиардов рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В августе 2020 года из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что такую же стоимость составит изготовление первой ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М".
Овчинников пояснил, что предприятия ракетно-космической отрасли были обязаны оплачивать работникам нерабочие дни, а также проводить профилактические меры по борьбе с коронавирусом.