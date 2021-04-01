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В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии
В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии
Убыток "Роскосмоса" от пандемии коронавируса в прошлом году составил 6-6,5 миллиарда рублей, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:19
2021-04-01T12:22
хочу стать космонавтом
максим овчинников
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Убыток "Роскосмоса" от пандемии коронавируса в прошлом году составил 6-6,5 миллиарда рублей, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников."Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 миллиардов рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В августе 2020 года из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что такую же стоимость составит изготовление первой ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М".Овчинников пояснил, что предприятия ракетно-космической отрасли были обязаны оплачивать работникам нерабочие дни, а также проводить профилактические меры по борьбе с коронавирусом.
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максим овчинников, космос - риа наука, роскосмос

В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии

12:19 01.04.2021 (обновлено: 12:22 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Убыток "Роскосмоса" от пандемии коронавируса в прошлом году составил 6-6,5 миллиарда рублей, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.
"Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 миллиардов рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В августе 2020 года из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что такую же стоимость составит изготовление первой ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М".
Овчинников пояснил, что предприятия ракетно-космической отрасли были обязаны оплачивать работникам нерабочие дни, а также проводить профилактические меры по борьбе с коронавирусом.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в мобильной башне обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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Хочу стать космонавтомМаксим ОвчинниковКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
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