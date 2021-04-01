https://ria.ru/20210401/rezidenty-1603816397.html

В ТОСЭР "Ясный" Оренбургской области появятся еще два резидента

В ТОСЭР "Ясный" Оренбургской области появятся еще два резидента

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Ясный" пополнится еще двумя предприятиями-резидентами, сообщает в пресс- релизе пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:46

2021-04-01T16:46

2021-04-01T16:46

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603825435_0:46:850:525_1920x0_80_0_0_e7725aa6037476aa345db8e36c05a157.jpg

ОРЕНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Ясный" пополнится еще двумя предприятиями-резидентами, сообщает в пресс- релизе пресс-служба правительства Оренбургской области.Пресс-служба отмечает, что ранее губернатор региона Денис Паслер подчеркнул, что "с помощью территорий опережающего социально-экономического развития созданы уникальные условия и льготы для развития бизнеса в Оренбуржье. Это важный шаг по улучшению инвестиционного климата". Новым резидентном станет компания "Мастодек", которая планирует производить продукцию из минерально-полимерного композита: террасную и заборную доску, доски для клумб, грядок и прочее. Все это имеет широкую сферу применения в индивидуальном жилищном строительстве, домохозяйствах, в благоустройстве городских пространств, спортивных и социальных объектов.Общая стоимость проекта – 44 миллиона рублей, всего будет создано 31 рабочее место.Также новым резидентном станет производитель промышленных эмульсионных и патронированных эмульсионных взрывчатых веществ ООО "Оммикс", который представил инвестиционный проект стоимостью более 380 миллионов рублей. В рамках проекта в Ясном появится 132 рабочих места.Пресс-служба сообщает, что в ближайшее время с новыми резидентами будут подписаны соглашения, и они начнут осуществлять хозяйственную деятельность в особом правовом режиме.Ранее в ТОСЭР "Ясный" было запущено производство огнезащитного картона. Производственную линию, не имеющую аналогов в стране, спроектировал и изготовил еще один резидент ТОСЭР. Дальнейшие партнерские отношения компании планируют поддерживать за счет гарантийного обслуживания оборудования. Таким образом, каждое из предприятий реализовало свои возможности роста. "В настоящее время общий объем инвестиций девяти резидентов ТОСЭР "Ясный" составляет 401,6 миллиона рублей, действует 614 рабочих мест", - отмечает пресс- служба

https://ria.ru/20210305/modernizatsiya-1600127676.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, оренбургская область, экономика