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Ленинградская область
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Сотрудников предприятий Ленобласти обучат основам бережливых технологий
Сотрудников предприятий Ленобласти обучат основам бережливых технологий
В Ленинградской области на площадке "Кванториума" Кировского политехнического техникума открылась Фабрика процессов, где предприятия региона, участвующие в... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:43
2021-04-01T12:43
ленинградская область
кванториум
александр дрозденко
ленинградская область
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. В Ленинградской области на площадке "Кванториума" Кировского политехнического техникума открылась Фабрика процессов, где предприятия региона, участвующие в национальном проекте "Производительность труда", смогут обучать своих сотрудников основам бережливых технологий, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, обучение будет организовано в качестве однодневного тренинга для групп из 12-16 человек. При этом, на Фабрике процессов смогут учиться студенты колледжа и государственные служащие Ленинградской области, готовые проводить реинжиниринг процессов и услуг. В планах региона – открыть еще пять фабрик на базе образовательных учреждений.Говоря об обучении госслужащих, глава региона отметил, что региональные власти должны стремиться к такой же эффективности и оперативности, как и бизнес.В свою очередь в пресс-службе областной администрации напомнили, что в 2020 году в Ленинградской области в проект "Производительность труда" вошли 22 предприятия, в 2021 – еще 5 предприятий. Семь предприятий региона уже завершили основой этап повышения производительности труда при участии экспертов и начали самостоятельную работу.До конца 2024 года в реализацию национального проекта планируется вовлечь 101 предприятие Ленинградской области. К концу 2021 года 39 предприятий Ленинградской области должны быть вовлечены в проект. Кроме того, на предприятиях участниках национального проекта до конца 2024 года планируется обучить инструментам бережливого производства 1330 сотрудников, в 2021 году – 441 человек.
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кванториум, александр дрозденко, ленинградская область, технологии

Сотрудников предприятий Ленобласти обучат основам бережливых технологий

12:43 01.04.2021
 
© Фото : правительство Ленинградской области / Валентин ИлюшинОткрытие Фабрики процессов на площадке "Кванториума" Кировского политехнического техникума
Открытие Фабрики процессов на площадке Кванториума Кировского политехнического техникума - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : правительство Ленинградской области / Валентин Илюшин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. В Ленинградской области на площадке "Кванториума" Кировского политехнического техникума открылась Фабрика процессов, где предприятия региона, участвующие в национальном проекте "Производительность труда", смогут обучать своих сотрудников основам бережливых технологий, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, обучение будет организовано в качестве однодневного тренинга для групп из 12-16 человек. При этом, на Фабрике процессов смогут учиться студенты колледжа и государственные служащие Ленинградской области, готовые проводить реинжиниринг процессов и услуг. В планах региона – открыть еще пять фабрик на базе образовательных учреждений.
"У наших предприятий появилась уникальная возможность выстроить целую систему повышения производительности на основе лучших практик. Новые технологии и методика обучения на Фабрике процессов доступна не только для работников наших предприятий, но и для тех ребят, которые в будущем будут работать в Ленинградской области и в России. Конечный эффект – развитие экономики региона", – подчеркнул губернатор
Говоря об обучении госслужащих, глава региона отметил, что региональные власти должны стремиться к такой же эффективности и оперативности, как и бизнес.
В свою очередь в пресс-службе областной администрации напомнили, что в 2020 году в Ленинградской области в проект "Производительность труда" вошли 22 предприятия, в 2021 – еще 5 предприятий. Семь предприятий региона уже завершили основой этап повышения производительности труда при участии экспертов и начали самостоятельную работу.
До конца 2024 года в реализацию национального проекта планируется вовлечь 101 предприятие Ленинградской области. К концу 2021 года 39 предприятий Ленинградской области должны быть вовлечены в проект. Кроме того, на предприятиях участниках национального проекта до конца 2024 года планируется обучить инструментам бережливого производства 1330 сотрудников, в 2021 году – 441 человек.
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Ленинградская областьКванториумАлександр ДрозденкоЛенинградская областьТехнологии
 
 
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