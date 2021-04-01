https://ria.ru/20210401/prizyv-1603721962.html

В России начинается весенний призыв на военную службу

В России начинается весенний призыв на военную службу

В России с 1 апреля стартует весенний призыв на военную службу, в войска планируется набрать 134 тысячи юношей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T01:12

2021-04-01T01:12

2021-04-01T01:12

республика саха (якутия)

евгений бурдинский

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

воздушно-десантные войска россии

сергей шойгу

хабаровский край

безопасность

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В России с 1 апреля стартует весенний призыв на военную службу, в войска планируется набрать 134 тысячи юношей, сообщили в Минобороны РФ.Призываются молодые люди от 18 до 27 лет, срок службы - один год. В ходе кампании будут реализованы противоэпидемические меры, в частности, к работе с призывниками допускаются только привитые сотрудники или с иммунитетом, всем новобранцам сделают тесты.В весенний призыв прошлого года было призвано на военную службу практически столько же граждан – 135 тысяч человек, в осеннюю компанию ряды Вооруженных сил пополнили 128 тысяч новобранцев.В последние годы имелась тенденция к снижению количества набираемых призывников из-за увеличения числа военнослужащих по контракту в российской армии. По данным на весну прошлого года, контрактников в войсках было почти вдвое больше, чем призывников: более 400 тысяч против 225 тысяч. Для сравнения: весной 2011 года на срочную службу было призвано более 218 тысяч человек, в весенний призыв 2012 года – 155 тысяч человек, весной 2013 года – 153 тысячи молодых людей и т.д.В конце 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о достижении оптимального числа призывников в войсках, этот уровень, отмечал министр, должен сохраниться до 2025 года. В весенний призыв 2018 года в войска было набрано 128 тысяч человек, в осенний – 132 тысячи, с незначительными отклонениями примерно такие показатели призыва сохраняются последние три года.В министерстве уточнили, что весенняя кампания 2021 года будет проходить в 83 субъектах за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где призыв проводится только осенью. Кроме того, напомнили в Минобороны, в связи с географическими условиями только один раз в год – с 1 мая по 15 июля - призываются граждане в 24 муниципальных образованиях Забайкальского, Камчатского и Хабаровского края, Республика Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа.Особое внимание, как и в прошлом году, уделяется противоэпидемическим мероприятиям. К работе с призывниками будут допущены только сотрудники военкоматов, прошедшие вакцинацию от коронавируса или переболевшие и имеющие антитела. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами. Будут работать медицинские посты для проведения термометрии всех прибывающих сотрудников, призывников и посетителей, а потоки молодых людей разделят для минимизации контактов с посетителями."При перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться только автотранспорт, прошедший специальную дезинфекционную обработку. Тестирование призывников будет осуществляться на сборном пункте и по прибытию в воинскую часть", - добавили в министерстве.В Минобороны уточнили, что в военкоматах отдельные помещения выделены для изоляции сотрудников, призывников или военнослужащих при наличии у них признаков респираторных заболеваний. Таких граждан будут отправлять машинами скорой помощи в медицинские организации.По уже ставшим стандартными правилам перед отправкой к месту службы призывников сразу переоденут в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета. Также они получат банковские и персональные электронные карты, несессер со средством для дезинфекции рук, призывников обеспечат медицинским маскамиВ ходе призыва продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот. Сейчас, отметили в министерстве, успешно функционируют 17 научных рот, из них восемь рот военного инновационного технополиса "Эра", четыре научно-производственные роты и пять спортивных рот.С 15 апреля по телефонам +7 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 начнет работу "прямая телефонная линия" Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ по вопросам призыва. График работы линии - вторник и четверг с 10:00 до 12:00 мск.Как отмечал ранее начальник ГОМУ Евгений Бурдинский, каждый призывник, который до поступления на службу в армию не смог привиться от коронавируса, сможет при наличии желания сделать прививку в воинской части. По данным Минобороны по состоянию на 30 марта добровольную вакцинацию первым компонентом российской вакцины "Спутник-V" прошли более 402 тысяч военнослужащих ВС РФ.Бурдинский также сообщал, что в российских войсках сохраняется возможность альтернативной службы. Она предусмотрена для тех, у кого прохождение военной службы противоречит убеждениям. Такие граждане обучаются на санитаров и направляются в медицинские организации Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20210225/bolezni-1599005451.html

https://ria.ru/20210218/prizyv-1598051991.html

https://ria.ru/20210308/armiya-1600320054.html

республика саха (якутия)

хабаровский край

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республика саха (якутия), евгений бурдинский, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, воздушно-десантные войска россии, сергей шойгу, хабаровский край, безопасность