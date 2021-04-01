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Известного врача обвинили в жестоком убийстве жены

Известного врача обвинили в жестоком убийстве жены

Убил, расчленил и выбросил останки в мусорный контейнер — в Санкт-Петербурге заведующему отделением Мариинской больницы Александру Земченкову предъявили... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:23

2021-04-01T19:23

2021-04-01T21:08

криминал

михаил ефремов

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

санкт-петербург

убийство

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Убил, расчленил и выбросил останки в мусорный контейнер — в Санкт-Петербурге заведующему отделением Мариинской больницы Александру Земченкову предъявили обвинение в убийстве супруги в 2010 году. Одиннадцать лет Ирина, мать троих детей и врач-гинеколог, числилась без вести пропавшей. За эти годы Земченков обзавелся новой семьей, поднялся по карьерной лестнице. Родные Ирины продолжали ее поиски. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как отец Земченковой, 92-летний пенсионер Геннадий Коннов попал на прием к председателю СК Александру Бастрыкину. Сейчас решается вопрос об аресте обвинямого."Вне зоны действия"Ирина Земченкова, доктор родильного дома № 6, пропала 23 февраля 2010-го. В этот день у нее был выходной. Однако она собиралась поехать в больницу — хотела проведать пациентку, которую прооперировали накануне. Обычно до больницы Ирина добиралась на машине, но в тот день решила на метро — так думали родные.Тогда ее супруг Александр Земченков говорил, что Ирина вышла в 11 утра из дома 5 по улице Чапыгина и направилась к станции метро "Петроградская". Через некоторое время она позвонила Александру, тот пропустил ее звонок. Когда он попробовал с ней связаться, Ирина уже была "вне зоны действия" и потом просто не выходила на связь. Ее дочери Катя и Лена были на даче у друзей, сын проводил время с товарищами по университету.Первым об исчезновении Ирины заявил в полицию ее отец Геннадий Коннов. Двадцать четвертого марта возбудили уголовное дело. Друзья, близкие и даже некоторые абсолютно незнакомые люди приступили к поиску самостоятельно: объезжали окрестности города, расклеивали объявления, опрашивали петербуржцев.Поиски успехом не увенчались. "Сложно точно вспомнить, сколько все это продолжалось. Не меньше месяца. Никаких зацепок", — отметил в беседе с РИА Новости Александр Иванов, знакомый семьи. И добавил, что ему неизвестно, "какая была погода в доме": "Они не очень общительные люди".По словам бывшей пациентки Ирины, ее очень уважали. "Она замечательный человек, профессионал! Внимательная, аккуратная, человечная. И просто пропала средь бела дня… Раз — и ни следа! Все, особенно те, кто ее знал, очень из-за этого переживали"."Узнали по шубе"О пропавшей Ирине Земченковой вся страна узнала в марте 2010-го из телепередачи "Жди меня", которую вел артист Михаил Ефремов. К телевизионщикам обратился сам Александр Земченков. На камеру он, проговаривая с трудом слова и запинаясь, взывал о помощи, просил "хоть какую-то информацию, пусть самую незначительную". В свою очередь, Геннадий Коннов говорил, что Александр искал его дочь, объехал "почти все больницы".Дочь Ирины, Екатерина Земченкова, объяснила: на выходе из двора их дома — шлагбаум, которым вручную управляет охранник. Он знал Ирину, в то утро ее не видел. "Я бы заметил, если бы кто-то вышел. Но никого не было" — вот его слова. Кроме того, подъезд Земченковых попал в поле зрения двух видеокамер. Там Ирина тоже не показывалась."Только на одной записи Ирину Геннадьевну все же увидели. Она шла домой поздно вечером 22 числа. Съемка некачественная, лица толком не разобрать. Узнали по шубе", — вспоминает Анастасия. "Уважаемый специалист"Долгие годы близкие не могли смириться с потерей Ирины. В декабре 2020-го 92-летнему Геннадию Коннову удалось попасть на прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Глава СК поручил "разработать <...> дальнейшую тактику расследования, в кратчайшие сроки установить все обстоятельства совершенного преступления".Проанализировали показания свидетелей тех лет, нашли и допросили новых. Следствие установило: Ирина 23 февраля не выходила из дома.Александру Земченкову предъявили обвинение в убийстве супруги. Его задержали 30 марта. Согласно материалам уголовного дела, 23 февраля 2010 года случилась ссора. Александр убил Ирину, расчленил и выбросил части тела в мусорные контейнеры. После чего обратился в полицию с заявлением о том, что жена якобы ушла на работу и не вернулась.Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Александр Земченков был уважаемым человеком — заведующий отделением Мариинской больницы, главный нефролог (специалист по почкам) Санкт-Петербурга. В местных СМИ пишут, что на убийство он мог решиться, потому что хотел жить с любовницей. Женщина, из-за которой, предположительно, все произошло, — нынешняя жена Александра. Работает специалистом по диализу. У них двое детей.Что стало мотивом убийства, еще предстоит выяснить следствию. В СУ СК по Санкт-Петербургу сообщили, что сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.

https://ria.ru/20210330/strelba-1603525927.html

санкт-петербург

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криминал, михаил ефремов, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, убийство, общество