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День смеха

День смеха

День смеха или День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) – это неофициальный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 1 апреля. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T02:07

2021-04-01T02:07

2021-04-01T02:08

день смеха

справки

в мире

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День смеха или День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) – это неофициальный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 1 апреля.Несмотря на то, что праздник отмечался на протяжении нескольких веков различными культурами, его точное происхождение остается неизвестным. Предполагают, что он имеет общие корни с античными днями весны, когда население древних городов и сельских мест собиралось в лесах и рощах и устраивало празднества с песнями, танцами, жертвоприношениями богам. Древние греки считали, что человек должен обязательно смеяться. По другой версии, обычай шутить 1 апреля связан с переносом нового года. В середине XVI века король Карл IX реформировал во Франции календарь, перенеся новый год на 1 января, но многие продолжали праздновать 1 апреля. Людей, которые преподносили в этот день друг другу подарки, называли "апрельскими дураками".Как свидетельствуют письменные источники, к концу XVII века о Дне дурака определенно знали в Великобритании. В XVIII веке упоминания о Дне дурака стали многочисленными, англичане и французы распространили праздник в своих американских колониях.В Россию День смеха пришел из Германии, вероятно, в конце XVII столетия, но не позднее европейского путешествия Петра I. Первый массовый первоапрельский розыгрыш в России, о котором сохранились данные, состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на "неслыханное представление". От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: "Первый апрель – никому не верь!". На этом "неслыханное представление" закончилось.В настоящее время 1 апреля празднуют во всем мире. Во Франции этот праздник носит название poisson d’avril (апрельская рыба). Французские дети в этот день приклеивают бумажных рыбок на спины своих друзей. Когда объект насмешки обнаруживает шутку, шутник кричит: "Poisson d’avril!". Англичане 1 апреля зашивают друг другу рукава на свитерах, выдувают середину из яиц, посылают в подарок друзьям пару ботинок на одну левую ногу, шляпу с одними полями, веревку для завязывания ветра или ведро без дна.В Финляндии день шуток и обманов связан со старым деревенским обычаем во время больших работ – обмолота хлеба или убоя скота – давать детям шуточные поручения. Их отправляли в соседский двор за каким-либо несуществующим, но якобы крайне необходимым инструментом: стеклянными ножницами, мякинным плугом или угломером для навозной кучи. Соседи, в свою очередь, "вспоминали", что отдали уже этот инструмент другим, и ребенок отправлялся в следующий двор.Классика американского первоапрельского жанра – брошенный на дорогу пухлый бумажник, привязанный на веревочке, или лист бумаги, который незаметно цепляется на спину с надписью "Дай мне пинка!". Домохозяйки подают на стол шоколадные пирожные с ватой или мелом внутри, а в солонки насыпают сахар.Традиционно шутят в этот день и СМИ, правда, иногда в первоапрельских публикациях выдумку трудно отличить от реальности. Так, еще в 1698 году в британской прессе появилась статья, в которой сообщалось, что в первый день апреля в Тауэре все желающие смогут увидеть показательное умывание белых львов. Толпы любопытных лондонцев ринулись к стенам знаменитой тюрьмы. Через 200 лет одна из британских газет снова опубликовала это шуточное объявление, и жители Лондона снова побежали к Тауэру. Хрестоматийным примером первоапрельского юмора стала передача "Панорама" на Би-би-си, вышедшая в 1950-е годы, когда еще мало кто из британцев путешествовал за рубеж. В программе рассказывалось о том, что в Швейцарии налажено выращивание спагетти. При этом описывались разные хитрости возделывания макарон и опасность для них весенних заморозков.В 1988 году в газете "Известия" сообщалось, что звезда аргентинского футбола Диего Марадона ведет переговоры с московским "Спартаком". В газете говорилось о том, что знаменитый русский футбольный клуб предложил Марадоне шесть миллионов долларов, и Диего, скорее всего, не сможет устоять перед таким щедрым предложением и будет играть за "Спартак".1 апреля 1992 года в газете "Московская правда" была опубликована статья, в которой сообщалось о планах построить в Москве второе метро, но старое метро закрывать никто не будет. Сообщалось, что это будет сделано для "рынка и соперничества".В 1997 году многим пользователям Всемирной сети были отправлены электронные письма с предупреждением, что с 31 марта по 2 апреля Интернет закрывается на генеральную уборку. В письме сообщалось, что чистить сеть будут пять мощных японских роботов.Но не все розыгрыши были так безобидны. В 1992 году "Лондон Тайм" сообщила о том, что в скором времени Бельгия будет распущена. Уточнялось, что север страны должен будет присоединиться к Нидерландам, а юг – к Франции. Эта шутка вызвала бурю возмущений, и министру иностранных дел Великобритании пришлось объясняться по телевизору. 1 апреля 2017 года МИД России разместил в соцсети шуточную аудиозапись, пародирующую автоответчик российских посольств. "Звонящему" предлагалось нажать ту или иную кнопку, чтобы "воспользоваться услугами русских хакеров", "заказать звонок российского дипломата политическим конкурентам" или узнать о "вмешательстве в выборы". Американское агентство Ассошиэйтед Пресс едва не поверило в шутку о хакерах и связалось с МИД России, чтобы удостовериться, что первоапрельская запись в Facebook ведомства является шуткой. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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день смеха, справки, в мире