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Водительские права начинают выдавать 16-летним
Водительские права начинают выдавать 16-летним
В России вступил в силу новый административный регламент проведения экзаменов на водительские права, в частности изменились правила выдачи и аннулирования... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T00:37
2021-04-01T00:37
2021-04-01T00:37
россия
водительские права
авто
москва
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России вступил в силу новый административный регламент проведения экзаменов на водительские права, в частности изменились правила выдачи и аннулирования водительских прав.Среди изменений – теперь права смогут получить несовершеннолетние с 16-ти лет, для сдачи экзамена подростку нужно будет согласие одного из его законных представителей.Кроме того, в новом регламенте перечислены причины для аннулирования водительских прав, в их числе истечение срока действия прав, изменение персональных данных автомобилиста, приход прав в негодность, выдача их с нарушениями, выдача нового удостоверения, появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.
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россия, водительские права, авто, москва, общество
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
В России
вступил в силу новый административный регламент проведения экзаменов на водительские права, в частности изменились правила выдачи и аннулирования водительских прав.
Среди изменений – теперь права смогут получить несовершеннолетние с 16-ти лет, для сдачи экзамена подростку нужно будет согласие одного из его законных представителей.
Кроме того, в новом регламенте перечислены причины для аннулирования водительских прав, в их числе истечение срока действия прав, изменение персональных данных автомобилиста, приход прав в негодность, выдача их с нарушениями, выдача нового удостоверения, появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.