https://ria.ru/20210401/prava-1603720666.html

Водительские права начинают выдавать 16-летним

Водительские права начинают выдавать 16-летним

В России вступил в силу новый административный регламент проведения экзаменов на водительские права, в частности изменились правила выдачи и аннулирования... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T00:37

2021-04-01T00:37

2021-04-01T00:37

россия

водительские права

авто

москва

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России вступил в силу новый административный регламент проведения экзаменов на водительские права, в частности изменились правила выдачи и аннулирования водительских прав.Среди изменений – теперь права смогут получить несовершеннолетние с 16-ти лет, для сдачи экзамена подростку нужно будет согласие одного из его законных представителей.Кроме того, в новом регламенте перечислены причины для аннулирования водительских прав, в их числе истечение срока действия прав, изменение персональных данных автомобилиста, приход прав в негодность, выдача их с нарушениями, выдача нового удостоверения, появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.

https://ria.ru/20210401/prava-1603719263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, водительские права, авто, москва, общество