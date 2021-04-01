https://ria.ru/20210401/prava-1603719263.html

В России поменялся формат экзамена на водительские права

В России поменялся формат экзамена на водительские права

В России вступил в силу новый регламент проведения экзаменов на водительские права. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T00:17

2021-04-01T00:17

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россия

михаил черников

водительские права

авто

москва

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России вступил в силу новый регламент проведения экзаменов на водительские права.Среди новаций в сдаче экзамена на права – отсутствие "площадки", теперь навыки водителей будут проверяться на настоящей дороге в условиях реального движения. Кроме того, изменен перечень ошибок на экзамене, в числе сразу прекращающих экзамен – разговор за рулем по мобильному телефону или непристегнутый ремень безопасности.Помимо этого, введена возможность присутствия наблюдателей на экзамене – ими могут быть другие кандидаты в водители, представители общественных организаций и автошкол. Как уточнял руководитель ГИБДД Михаил Черников, будут работать четыре камеры: две внешние и две видеокамеры в салоне автомобиля. Кроме того, будет вестись аудиозапись процесса экзамена."В первую очередь, должна быть камера спереди автомобиля и сзади него. Также находящиеся в салоне камеры, которые снимают непосредственно кандидата в водители. И камера, которая направлена на панель приборов. Также проводится звукозапись всего процесса приема экзаменов", - сказал Черников в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210126/prava-1594613703.html

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россия, михаил черников, водительские права, авто, москва, общество