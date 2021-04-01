https://ria.ru/20210401/prava-1603719263.html
В России поменялся формат экзамена на водительские права
В России поменялся формат экзамена на водительские права
В России вступил в силу новый регламент проведения экзаменов на водительские права. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T00:17
2021-04-01T00:17
2021-04-01T00:48
россия
михаил черников
водительские права
авто
москва
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России вступил в силу новый регламент проведения экзаменов на водительские права.Среди новаций в сдаче экзамена на права – отсутствие "площадки", теперь навыки водителей будут проверяться на настоящей дороге в условиях реального движения. Кроме того, изменен перечень ошибок на экзамене, в числе сразу прекращающих экзамен – разговор за рулем по мобильному телефону или непристегнутый ремень безопасности.Помимо этого, введена возможность присутствия наблюдателей на экзамене – ими могут быть другие кандидаты в водители, представители общественных организаций и автошкол. Как уточнял руководитель ГИБДД Михаил Черников, будут работать четыре камеры: две внешние и две видеокамеры в салоне автомобиля. Кроме того, будет вестись аудиозапись процесса экзамена."В первую очередь, должна быть камера спереди автомобиля и сзади него. Также находящиеся в салоне камеры, которые снимают непосредственно кандидата в водители. И камера, которая направлена на панель приборов. Также проводится звукозапись всего процесса приема экзаменов", - сказал Черников в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20210126/prava-1594613703.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил черников, водительские права, авто, москва, общество
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России вступил в силу новый регламент проведения экзаменов на водительские права.
Среди новаций в сдаче экзамена на права – отсутствие "площадки", теперь навыки водителей будут проверяться на настоящей дороге в условиях реального движения. Кроме того, изменен перечень ошибок на экзамене, в числе сразу прекращающих экзамен – разговор за рулем по мобильному телефону или непристегнутый ремень безопасности.
Помимо этого, введена возможность присутствия наблюдателей на экзамене – ими могут быть другие кандидаты в водители, представители общественных организаций и автошкол.
Как уточнял руководитель ГИБДД Михаил Черников
, будут работать четыре камеры: две внешние и две видеокамеры в салоне автомобиля. Кроме того, будет вестись аудиозапись процесса экзамена.
"В первую очередь, должна быть камера спереди автомобиля и сзади него. Также находящиеся в салоне камеры, которые снимают непосредственно кандидата в водители. И камера, которая направлена на панель приборов. Также проводится звукозапись всего процесса приема экзаменов", - сказал Черников в эфире телеканала "Россия 1".