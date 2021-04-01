https://ria.ru/20210401/pogoda-1603729366.html

Москвичей предупредили о мозаичном мокром снеге

Москвичей предупредили о мозаичном мокром снеге

К вечеру четверга жителей столицы ожидает дождь со снегом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:13

2021-04-01T08:13

2021-04-01T10:40

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. К вечеру четверга жителей столицы ожидает дождь со снегом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Днем выпадет около пяти миллиметров осадков, температура воздуха прогреется до десяти градусов.К концу дня начнется влияние холодного атмосферного фронта, дождь смешается с "мозаичным" мокрым снегом.Ветер будет колебаться от юго-западного к северо-восточному, скорость — до десяти метров в секунду. Атмосферное давление поползет вниз и составит 740 миллиметров ртутного столба.В среду в Гидрометцентре предупредили о небольшом похолодании к выходным.

https://ria.ru/20210323/sinoptiki-1602486413.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)