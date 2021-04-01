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Москвичей предупредили о мозаичном мокром снеге
Москвичей предупредили о мозаичном мокром снеге
К вечеру четверга жителей столицы ожидает дождь со снегом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:13
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погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. К вечеру четверга жителей столицы ожидает дождь со снегом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Днем выпадет около пяти миллиметров осадков, температура воздуха прогреется до десяти градусов.К концу дня начнется влияние холодного атмосферного фронта, дождь смешается с "мозаичным" мокрым снегом.Ветер будет колебаться от юго-западного к северо-восточному, скорость — до десяти метров в секунду. Атмосферное давление поползет вниз и составит 740 миллиметров ртутного столба.В среду в Гидрометцентре предупредили о небольшом похолодании к выходным.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)

Москвичей предупредили о мозаичном мокром снеге

08:13 01.04.2021 (обновлено: 10:40 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. К вечеру четверга жителей столицы ожидает дождь со снегом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Днем выпадет около пяти миллиметров осадков, температура воздуха прогреется до десяти градусов.
К концу дня начнется влияние холодного атмосферного фронта, дождь смешается с "мозаичным" мокрым снегом.
Ветер будет колебаться от юго-западного к северо-восточному, скорость — до десяти метров в секунду. Атмосферное давление поползет вниз и составит 740 миллиметров ртутного столба.
В среду в Гидрометцентре предупредили о небольшом похолодании к выходным.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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