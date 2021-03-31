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Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
Температура воздуха ночью в выходные в Европейской России опустится ниже нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T03:33
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россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Температура воздуха ночью в выходные в Европейской России опустится ниже нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.Самая высокая температура, по словам ученого, будет в четверг: от 7 до 13 градусов. Затем ожидаются дни похолоднее — до 5-6 градусов, заключил собеседник агентства.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России

03:33 31.03.2021 (обновлено: 03:43 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Температура воздуха ночью в выходные в Европейской России опустится ниже нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В пятницу будут осадки. Не только меняется характер погоды, но и температура в ночь на пятницу будут в диапазоне от 0 до +5 градусов, а в ночь на субботу около от -3 до +2 градусов, а в ночь на воскресенье будут отрицательные температуры — от 0 до -5 градусов. Второго апреля дождь, мокрый снег, 3 апреля облачно с прояснениями и небольшие осадки в виде мокрого снега", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.
Самая высокая температура, по словам ученого, будет в четверг: от 7 до 13 градусов. Затем ожидаются дни похолоднее — до 5-6 градусов, заключил собеседник агентства.
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