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Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
Температура воздуха ночью в выходные в Европейской России опустится ниже нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T03:33
2021-03-31T03:33
2021-03-31T03:43
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Температура воздуха ночью в выходные в Европейской России опустится ниже нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.Самая высокая температура, по словам ученого, будет в четверг: от 7 до 13 градусов. Затем ожидаются дни похолоднее — до 5-6 градусов, заключил собеседник агентства.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество