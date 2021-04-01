https://ria.ru/20210401/pitanie-1603744267.html

Диетолог рассказала, к чему может привести неправильное питание

Диетолог рассказала, к чему может привести неправильное питание

Неправильное питание может привести к диабету, ожирению и снижению фертильности, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:32

2021-04-01T10:32

2021-04-01T10:32

антонина стародубова

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Неправильное питание может привести к диабету, ожирению и снижению фертильности, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам Стародубовой, существуют убедительные факты, указывающие на связь между высококалорийным рационом питания, высоким потреблением насыщенных жиров, и трансизомеров жирных кислот, сахара и соли, низким потреблением овощей и фруктов с ростом распространенности ожирения и других неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, некоторых онкологических заболеваний."Кроме того, избыточная масса тела и ожирение сами по себе являются дополнительными факторами риска развития не только сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа, но и других метаболических нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, снижения фертильности. Наиболее ярко и быстро проявляются отрицательные последствия голодания или хронического недоедания, они всем хорошо известны, и могут быть фатальными", - отметила врач.

https://ria.ru/20210401/dieta-1603724660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антонина стародубова, общество