https://ria.ru/20210401/pitanie-1603744267.html
Диетолог рассказала, к чему может привести неправильное питание
Диетолог рассказала, к чему может привести неправильное питание
Неправильное питание может привести к диабету, ожирению и снижению фертильности, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:32
2021-04-01T10:32
2021-04-01T10:32
антонина стародубова
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Неправильное питание может привести к диабету, ожирению и снижению фертильности, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам Стародубовой, существуют убедительные факты, указывающие на связь между высококалорийным рационом питания, высоким потреблением насыщенных жиров, и трансизомеров жирных кислот, сахара и соли, низким потреблением овощей и фруктов с ростом распространенности ожирения и других неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, некоторых онкологических заболеваний."Кроме того, избыточная масса тела и ожирение сами по себе являются дополнительными факторами риска развития не только сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа, но и других метаболических нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, снижения фертильности. Наиболее ярко и быстро проявляются отрицательные последствия голодания или хронического недоедания, они всем хорошо известны, и могут быть фатальными", - отметила врач.
https://ria.ru/20210401/dieta-1603724660.html
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антонина стародубова, общество
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Неправильное питание может привести к диабету, ожирению и снижению фертильности, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова
.
По словам Стародубовой, существуют убедительные факты, указывающие на связь между высококалорийным рационом питания, высоким потреблением насыщенных жиров, и трансизомеров жирных кислот, сахара и соли, низким потреблением овощей и фруктов с ростом распространенности ожирения и других неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, некоторых онкологических заболеваний.
"Кроме того, избыточная масса тела и ожирение сами по себе являются дополнительными факторами риска развития не только сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа, но и других метаболических нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, снижения фертильности. Наиболее ярко и быстро проявляются отрицательные последствия голодания или хронического недоедания, они всем хорошо известны, и могут быть фатальными", - отметила врач.