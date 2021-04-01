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Экс-губернатора Белозерцева перевели в "Матросскую тишину"
Экс-губернатора Белозерцева перевели в "Матросскую тишину"
Экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева перевели из изолятора временного содержания в московский СИЗО "Матросская тишина", рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:13
2021-04-01T19:42
сизо-6
происшествия
дело ивана белозерцева
онк
иван белозерцев
матросская тишина
пензенская область
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева перевели из изолятора временного содержания в московский СИЗО "Матросская тишина", рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина."Он в четырехместной камере. С ним, по его словам, находятся достойные и образованные люди. Он также отмечает вежливое отношение сотрудников следственного изолятора", - сказала она.Дружинина добавила, что Белозерцева перевели в СИЗО накануне вечером, экс-губернатор не жалуется на условия содержания, хотя в его камере нет телевизора. Также правозащитница рассказала, что все остальные фигуранты также находятся в СИЗО "Матросская тишина", кроме Евгении Шпигель - она в СИЗО-6."Белозерцев первый из губернаторов, кто помещен в СИЗО "Матросская тишина", а не в "Лефортово", - отметила Дружинина.Следственный комитет РФ 21 марта сообщил, что Белозерцев и еще пять человек задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. Все шесть фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая. Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html
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сизо-6, происшествия, дело ивана белозерцева, онк, иван белозерцев, матросская тишина, пензенская область

Экс-губернатора Белозерцева перевели в "Матросскую тишину"

19:13 01.04.2021 (обновлено: 19:42 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева перевели из изолятора временного содержания в московский СИЗО "Матросская тишина", рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина.
"Он в четырехместной камере. С ним, по его словам, находятся достойные и образованные люди. Он также отмечает вежливое отношение сотрудников следственного изолятора", - сказала она.
Дружинина добавила, что Белозерцева перевели в СИЗО накануне вечером, экс-губернатор не жалуется на условия содержания, хотя в его камере нет телевизора. Также правозащитница рассказала, что все остальные фигуранты также находятся в СИЗО "Матросская тишина", кроме Евгении Шпигель - она в СИЗО-6.
"Белозерцев первый из губернаторов, кто помещен в СИЗО "Матросская тишина", а не в "Лефортово", - отметила Дружинина.
Борис Шпигель доставлен для избрания меры пресечения в Басманный суд - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 08:00
Не укради и не соблазни — новый этап в борьбе с коррупцией
Следственный комитет РФ 21 марта сообщил, что Белозерцев и еще пять человек задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. Все шесть фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая. Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
 
СИЗО-6ПроисшествияДело Ивана БелозерцеваОНКИван БелозерцевМатросская тишинаПензенская область
 
 
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