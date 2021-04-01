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В России меняется средний размер социальной пенсии
В России меняется средний размер социальной пенсии
С 1 апреля в России на 3,4 процента проиндексируют пенсии по гособеспечению, включая социальные пенсии. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T00:14
2021-04-01T10:18
россия
пенсии
пенсионный фонд рф
москва
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля в России на 3,4 процента проиндексируют пенсии по гособеспечению, включая социальные пенсии.Таким образом, средний размер такой пенсии составит 10,2 тысячи рублей.Индексация затронет 3,9 миллиона граждан, получающих соответствующие выплаты. На увеличение субсидий выделят 12,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.Социальные пенсии положены россиянам, трудовой стаж которых недостаточно высок для получения тех же выплат на страховой основе.При этом у граждан, социальная пенсия которых ниже прожиточного минимума в регионе, существует соцдоплата, позволяющая нарастить пенсионное обеспечение до этого уровня.В ПФР подчеркнули, что одновременно с этой индексацией увеличиваются пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах, и членов их семей, работников летно-испытательного состава, а также некоторых других категорий россиян.Прибавка от индексации в среднем составит от 270 до 514 рублей в месяц в зависимости от вида пенсии. Таким образом, средний размер социальной пенсии достигнет 10,2 тысячи рублей, для детей инвалидов – в среднем до 15 тысяч рублей, а инвалидам с детства первой группы – до 15,16 тысяч рублей.Пенсия участников Великой Отечественной войны, получающих одновременно и страховую пенсию, и пенсию по гособеспечению, вырастет в среднем до 42 тысяч рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличится в среднем до 32,9 тысячи рублей.Проиндексированные выплаты будут поступать пенсионерам с 3 апреля в соответствии с обычным графиком доставки.
https://ria.ru/20210331/zakony-1603590601.html
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россия, пенсии, пенсионный фонд рф, москва, общество

В России меняется средний размер социальной пенсии

00:14 01.04.2021 (обновлено: 10:18 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля в России на 3,4 процента проиндексируют пенсии по гособеспечению, включая социальные пенсии.
Таким образом, средний размер такой пенсии составит 10,2 тысячи рублей.
Индексация затронет 3,9 миллиона граждан, получающих соответствующие выплаты. На увеличение субсидий выделят 12,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Социальные пенсии положены россиянам, трудовой стаж которых недостаточно высок для получения тех же выплат на страховой основе.
При этом у граждан, социальная пенсия которых ниже прожиточного минимума в регионе, существует соцдоплата, позволяющая нарастить пенсионное обеспечение до этого уровня.
В ПФР подчеркнули, что одновременно с этой индексацией увеличиваются пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах, и членов их семей, работников летно-испытательного состава, а также некоторых других категорий россиян.
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Прибавка от индексации в среднем составит от 270 до 514 рублей в месяц в зависимости от вида пенсии. Таким образом, средний размер социальной пенсии достигнет 10,2 тысячи рублей, для детей инвалидов – в среднем до 15 тысяч рублей, а инвалидам с детства первой группы – до 15,16 тысяч рублей.
Пенсия участников Великой Отечественной войны, получающих одновременно и страховую пенсию, и пенсию по гособеспечению, вырастет в среднем до 42 тысяч рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличится в среднем до 32,9 тысячи рублей.
Проиндексированные выплаты будут поступать пенсионерам с 3 апреля в соответствии с обычным графиком доставки.
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