https://ria.ru/20210401/pandemii-1603733624.html

Эпидемиолог спрогнозировал рост числа пандемий

Эпидемиолог спрогнозировал рост числа пандемий

Пандемии могут стать более частым явлением в будущем, так как в мире отмечается тренд на глобализацию, заявил РИА Новости советник директора по научной работе... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:07

2021-04-01T09:07

2021-04-01T10:27

виктор малеев

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пандемии могут стать более частым явлением в будущем, так как в мире отмечается тренд на глобализацию, заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.Малеев пояснил, что из-за глобализации в настоящее время при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции очень высока вероятность занесения ее на новую территорию.При этом, по его словам, трудно и даже невозможно предсказать, когда произойдет новая пандемия, но угроза ее появления всегда есть, поэтому нужно быть к ней готовыми, в том числе оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал.

https://ria.ru/20210401/volna--1603732308.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор малеев, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)