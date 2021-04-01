https://ria.ru/20210401/pandemii-1603733624.html
Эпидемиолог спрогнозировал рост числа пандемий
Эпидемиолог спрогнозировал рост числа пандемий
Пандемии могут стать более частым явлением в будущем, так как в мире отмечается тренд на глобализацию, заявил РИА Новости советник директора по научной работе... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:07
2021-04-01T09:07
2021-04-01T10:27
виктор малеев
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пандемии могут стать более частым явлением в будущем, так как в мире отмечается тренд на глобализацию, заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.Малеев пояснил, что из-за глобализации в настоящее время при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции очень высока вероятность занесения ее на новую территорию.При этом, по его словам, трудно и даже невозможно предсказать, когда произойдет новая пандемия, но угроза ее появления всегда есть, поэтому нужно быть к ней готовыми, в том числе оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал.
https://ria.ru/20210401/volna--1603732308.html
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виктор малеев, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)