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Эпидемиолог спрогнозировал рост числа пандемий
Эпидемиолог спрогнозировал рост числа пандемий
Пандемии могут стать более частым явлением в будущем, так как в мире отмечается тренд на глобализацию, заявил РИА Новости советник директора по научной работе... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:07
2021-04-01T10:27
виктор малеев
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пандемии могут стать более частым явлением в будущем, так как в мире отмечается тренд на глобализацию, заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.Малеев пояснил, что из-за глобализации в настоящее время при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции очень высока вероятность занесения ее на новую территорию.При этом, по его словам, трудно и даже невозможно предсказать, когда произойдет новая пандемия, но угроза ее появления всегда есть, поэтому нужно быть к ней готовыми, в том числе оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал.
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виктор малеев, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эпидемиолог спрогнозировал рост числа пандемий

09:07 01.04.2021 (обновлено: 10:27 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пандемии могут стать более частым явлением в будущем, так как в мире отмечается тренд на глобализацию, заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
"В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный", - сказал он.
Малеев пояснил, что из-за глобализации в настоящее время при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции очень высока вероятность занесения ее на новую территорию.
При этом, по его словам, трудно и даже невозможно предсказать, когда произойдет новая пандемия, но угроза ее появления всегда есть, поэтому нужно быть к ней готовыми, в том числе оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Виктор МалеевЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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