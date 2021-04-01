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В НАТО напомнили о контактах с Россией по военной линии
В НАТО напомнили о контактах с Россией по военной линии
Представители военного командования НАТО в 2020 году неоднократно контактировали с российскими коллегами, сообщили РИА Новости в пресс-службе альянса в ответ на РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:47
2021-04-01T13:47
стюарт пич
вооруженные силы рф
совет россия-нато
нато
европа
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Представители военного командования НАТО в 2020 году неоднократно контактировали с российскими коллегами, сообщили РИА Новости в пресс-службе альянса в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы российского МИД Сергея Лаврова об отказе натовцев обсуждать меры военного доверия.В среду Лавров, выступая на сессии клуба "Валдай", заявил, что "натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия", которые предлагает российская сторона. Он еще раз напомнил, что Россия не отказывается работать в совете Россия-НАТО."Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс несколько раз в прошлом году разговаривал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Как и председатель военного комитета НАТО (высшего военного органа альянса) маршал Стюарт Пич", - сообщил агентству представитель альянса.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета альянса на уровне глав МИД выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, Россия в последние годы "не отвечала положительно" на предложения альянса о проведении Советов Россия-НАТО, но продолжит сохранять открытость к диалогу и приглашать Россию участвовать в таких встречах.
https://ria.ru/20210331/nato-1603601398.html
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стюарт пич, вооруженные силы рф, совет россия-нато, нато, европа, йенс столтенберг, в мире

В НАТО напомнили о контактах с Россией по военной линии

13:47 01.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в Брюсселе
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Представители военного командования НАТО в 2020 году неоднократно контактировали с российскими коллегами, сообщили РИА Новости в пресс-службе альянса в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы российского МИД Сергея Лаврова об отказе натовцев обсуждать меры военного доверия.
В среду Лавров, выступая на сессии клуба "Валдай", заявил, что "натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия", которые предлагает российская сторона. Он еще раз напомнил, что Россия не отказывается работать в совете Россия-НАТО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 12:32
Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры военного доверия
"Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс несколько раз в прошлом году разговаривал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Как и председатель военного комитета НАТО (высшего военного органа альянса) маршал Стюарт Пич", - сообщил агентству представитель альянса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета альянса на уровне глав МИД выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, Россия в последние годы "не отвечала положительно" на предложения альянса о проведении Советов Россия-НАТО, но продолжит сохранять открытость к диалогу и приглашать Россию участвовать в таких встречах.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 12:53
Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе Москвы от диалога
 
Стюарт ПичВооруженные силы РФСовет Россия-НАТОНАТОЕвропаЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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