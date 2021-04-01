https://ria.ru/20210401/nato-1603785865.html

В НАТО напомнили о контактах с Россией по военной линии

В НАТО напомнили о контактах с Россией по военной линии

Представители военного командования НАТО в 2020 году неоднократно контактировали с российскими коллегами, сообщили РИА Новости в пресс-службе альянса в ответ на РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:47

2021-04-01T13:47

2021-04-01T13:47

стюарт пич

вооруженные силы рф

совет россия-нато

нато

европа

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Представители военного командования НАТО в 2020 году неоднократно контактировали с российскими коллегами, сообщили РИА Новости в пресс-службе альянса в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы российского МИД Сергея Лаврова об отказе натовцев обсуждать меры военного доверия.В среду Лавров, выступая на сессии клуба "Валдай", заявил, что "натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия", которые предлагает российская сторона. Он еще раз напомнил, что Россия не отказывается работать в совете Россия-НАТО."Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс несколько раз в прошлом году разговаривал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Как и председатель военного комитета НАТО (высшего военного органа альянса) маршал Стюарт Пич", - сообщил агентству представитель альянса.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета альянса на уровне глав МИД выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, Россия в последние годы "не отвечала положительно" на предложения альянса о проведении Советов Россия-НАТО, но продолжит сохранять открытость к диалогу и приглашать Россию участвовать в таких встречах.

https://ria.ru/20210331/nato-1603601398.html

https://ria.ru/20210326/zakharova-1602960330.html

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стюарт пич, вооруженные силы рф, совет россия-нато, нато, европа, йенс столтенберг, в мире