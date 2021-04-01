https://ria.ru/20210401/nastavnik-1603780277.html

Разговор о самом главном: как наставник находит общий язык с подопечным

Разговор о самом главном: как наставник находит общий язык с подопечным

Когда Владимир Лебедев узнал о программе наставничества, внутри у него сразу что-то откликнулось, и он понял, что действительно может быть полезным ребенку из... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:48

2021-04-01T13:48

2021-04-01T13:48

взрослый рядом

наставничество

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Когда Владимир Лебедев узнал о программе наставничества, внутри у него сразу что-то откликнулось, и он понял, что действительно может быть полезным ребенку из детского дома."Для меня идеальный наставник – это тот, кто поможет сформировать у подопечного картину мира, которая позволит ему быть счастливым", – рассказал Владимир в интервью проекту "Взрослый рядом".По его словам, это большая работа, и быстро сделать ее не получится. В таком деле нужно не читать лекции, а стать примером для подопечного, показать, что взрослый человек может быть живым, искренним, со своими слабостями, несовершенствами, какими-то установками, эгоизмом, отдачей.Он присоединился к благотворительному фонду "Старшие браться, старшие сестры" в 53 года. Несмотря на то что наставников там принято называть братьями, из-за возраста Владимир считает себя скорее "отцом". При первой встрече наставник и подопечный очень удивились: оба ожидали, что каждый из них будет младше. Сначала это немного смутило Олега, которому тогда было 16 лет, но, как оказалось, напрасно."Мне говорили, наставники будут молодые, и, когда пришел такой человек, как Владимир, я был немножко обескуражен, а потом мы нашли общие темы для разговора. Мне стало очень интересно, у нас были продуктивные разговоры", – поделился Олег в интервью.Думая о встрече с потенциальным подопечным, Владимир решил, что нужно не выбирать человека, а просто идти к нему с открытым сердцем."Я считал, что как судьба распорядится, так и должно быть. И в итоге оказалось, что моему ребенку из детского дома было уже около 17 лет. Я увидел взрослого человека", – поделился Владимир.Первая встречаПеред первой встречей с Олегом будущий наставник долго разговаривал с сотрудниками детского дома о том, как найти с подростком общий язык, потому что не хотел тратить их общее время впустую. Одна из воспитательниц посоветовала ему выбрать занятие, которое будет нравиться обоим.Наставник и подопечный очень тепло вспоминают это знакомство: тогда блины пекли всем детским домом, к ним присоединились даже воспитательницы. Правда, съели потом все очень быстро, но зато было весело."Мы с Владимиром тогда начали очень хорошо общаться, он узнал, что я люблю готовить, и попросил меня провести мастер-класс. Я сказал: "Давайте начнем с чего-нибудь легкого". Он согласился", – рассказал Олег.Так получилось, что тема кулинарии сблизила таких, казалось бы, разных людей. И хотя из-за пандемии они вынуждены были прекратить личные встречи, после того как ситуация стала улучшаться, Владимир пригласил Олега на званый ужин в свою семью.В начале путиНаставничество для Владимира – это возможность узнать о себе что-то новое, а также научиться чему-то у других."Я человек, который учится у всех, я не стесняюсь учиться у сына, у друзей. Я вижу в Олеге качества, которые и у себя хотел бы развить. Понятно, что я старше, но можно сказать, что наше общение, оно на равных – общаются два взрослых человека, делятся опытом", – добавил наставник.Во время пандемии Владимир и Олег переписывались в мессенджерах. Конечно, отсутствие живого общения беспокоило наставника: по его словам, они были только в начале пути, и зарождающаяся дружба могла сойти на нет, поэтому самоизоляция стала для них проверкой на прочность, которую они с успехом прошли.Олег рассказывает, что, несмотря на то что он уже выпустился из детского дома и сейчас у него самостоятельная жизнь, когда у них с наставником появляется свободное время, они с удовольствием встречаются в кафе и говорят на разные темы.Из подопечных в наставникиПример Владимира и его искреннее участие в жизни подопечного подтолкнули Олега самого стать наставником. Это решение молодой человек принял после того, как заметил, что другие воспитанники детского дома обращаются к нему за помощью."Да, у меня есть такой план, я думаю его реализовать через пару лет, когда поставлю себя на ноги, осознаю полностью, что такое наставничество, и пойму, чем я смогу помочь новому поколению", – поделился Олег.По словам Владимира, его подопечный становится неформальным лидером там, где находится, будь то детский дом, общежитие или просто компания. Он также отметил, что Олег старается давать актуальные и нужные советы, а люди к нему прислушиваются. "Я посоветовал ему общаться напрямую, быть включенным в жизнь какого-то человека, рассказывать о себе, делиться опытом. Я видел, что он помолчал минуту или две и очень осмысленно сказал, я не помню дословно, но смысл был такой: "Да, наставник – это то что нужно". Я увидел, что в эту секунду он примерил на себя эту роль", – рассказал Владимир.Когда наставник еще приезжал к Олегу в детский дом, у них был разговор о смысле жизни. Тогда подопечный сказал очень глубокую фразу, которая до сих пор заставляет Владимира задуматься. Он цитирует ее почти дословно.После этого Владимир стал по-другому смотреть на подопечного, он увидел, что перед ним взрослый человек, у которого есть свой опыт, которого волнуют те же вопросы. В тот момент наставник понял, что не ошибся, решив попробовать себя в новой роли. И Олег с ним совершенно согласен.

https://ria.ru/20210319/nastavnichestvo-1601959291.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наставничество, санкт-петербург