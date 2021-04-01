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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/nasa-1603780736.html
НАСА потеряло на пандемии в 30 раз больше "Роскосмоса"
НАСА потеряло на пандемии в 30 раз больше "Роскосмоса"
Ущерб для НАСА за год из-за пандемии коронавируса составил 3 миллиарда долларов, говорится в докладе генерального инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованного... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:24
2021-04-01T13:24
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ущерб для НАСА за год из-за пандемии коронавируса составил 3 миллиарда долларов, говорится в докладе генерального инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованного на сайте возглавляемого им подразделения."Общая оценка стоимости задержек и проблем для НАСА оценивается почти в 3 миллиарда долларов", - сообщается в отчете за 2020 год.Сегодня первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, что убыток госкорпорации от пандемии коронавируса в прошлом году составил 6-6,5 миллиарда рублей.В отчете НАСА, что пандемия привела к трудностям с персоналом, перешедшим на удаленную работу, сбоям в цепочках поставок материалов, задержке сроков выполнения программ. Суммарно пандемия COVID-19 затронула 56 проектов, из которых на 30 основных проектов приходится 1,6 миллиарда долларов США ущерба, говорится в отчете.В 2020 году бюджет "Роскосмоса" в гражданской части составил 176 миллиардов рублей, полный бюджет НАСА превысил эту цифру почти в 10 раз - 22,6 миллиарда долларов.
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коронавирус covid-19, максим овчинников, космос - риа наука, роскосмос, наса, сша

НАСА потеряло на пандемии в 30 раз больше "Роскосмоса"

13:24 01.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде
Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ущерб для НАСА за год из-за пандемии коронавируса составил 3 миллиарда долларов, говорится в докладе генерального инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованного на сайте возглавляемого им подразделения.
"Общая оценка стоимости задержек и проблем для НАСА оценивается почти в 3 миллиарда долларов", - сообщается в отчете за 2020 год.
Сегодня первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, что убыток госкорпорации от пандемии коронавируса в прошлом году составил 6-6,5 миллиарда рублей.
В отчете НАСА, что пандемия привела к трудностям с персоналом, перешедшим на удаленную работу, сбоям в цепочках поставок материалов, задержке сроков выполнения программ. Суммарно пандемия COVID-19 затронула 56 проектов, из которых на 30 основных проектов приходится 1,6 миллиарда долларов США ущерба, говорится в отчете.
В 2020 году бюджет "Роскосмоса" в гражданской части составил 176 миллиардов рублей, полный бюджет НАСА превысил эту цифру почти в 10 раз - 22,6 миллиарда долларов.
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 12:19Хочу стать космонавтом
В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим ОвчинниковКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАСША
 
 
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