https://ria.ru/20210401/nasa-1603780736.html

НАСА потеряло на пандемии в 30 раз больше "Роскосмоса"

НАСА потеряло на пандемии в 30 раз больше "Роскосмоса"

Ущерб для НАСА за год из-за пандемии коронавируса составил 3 миллиарда долларов, говорится в докладе генерального инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованного... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:24

2021-04-01T13:24

2021-04-01T13:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

максим овчинников

космос - риа наука

роскосмос

наса

сша

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ущерб для НАСА за год из-за пандемии коронавируса составил 3 миллиарда долларов, говорится в докладе генерального инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованного на сайте возглавляемого им подразделения."Общая оценка стоимости задержек и проблем для НАСА оценивается почти в 3 миллиарда долларов", - сообщается в отчете за 2020 год.Сегодня первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, что убыток госкорпорации от пандемии коронавируса в прошлом году составил 6-6,5 миллиарда рублей.В отчете НАСА, что пандемия привела к трудностям с персоналом, перешедшим на удаленную работу, сбоям в цепочках поставок материалов, задержке сроков выполнения программ. Суммарно пандемия COVID-19 затронула 56 проектов, из которых на 30 основных проектов приходится 1,6 миллиарда долларов США ущерба, говорится в отчете.В 2020 году бюджет "Роскосмоса" в гражданской части составил 176 миллиардов рублей, полный бюджет НАСА превысил эту цифру почти в 10 раз - 22,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210401/roskosmos-1603766937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, максим овчинников, космос - риа наука, роскосмос, наса, сша