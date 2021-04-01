https://ria.ru/20210401/napitok-1603743910.html
Назван напиток, защищающий сердце во время стресса
Назван напиток, защищающий сердце во время стресса
Регулярное употребление какао полезно для сердца: свойства напитка позволяют защитить орган во время стрессовых ситуаций. К такому выводу пришли ученые из... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:30
2021-04-01T10:30
2021-04-01T11:53
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Регулярное употребление какао полезно для сердца: свойства напитка позволяют защитить орган во время стрессовых ситуаций. К такому выводу пришли ученые из Университета Бирмингема, исследование которых опубликовано в журнале Nutrients.Специалисты выяснили, что содержащиеся в бобовых флаваноиды — группа природных кислородсодержащих гетероциклических соединений, производных бензо-гамма-пирона — положительно влияют на функции кровеносных сосудов во время психического напряжения.Ученые рекомендовали включить какао в ежедневный рацион, напомнив, что флаваноиды содержатся и в других продуктах: зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.
https://rsport.ria.ru/20210401/yaytsa-1603711091.html
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