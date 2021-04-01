https://ria.ru/20210401/napitok-1603743910.html

Назван напиток, защищающий сердце во время стресса

Назван напиток, защищающий сердце во время стресса

Регулярное употребление какао полезно для сердца: свойства напитка позволяют защитить орган во время стрессовых ситуаций. К такому выводу пришли ученые из... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:30

2021-04-01T10:30

2021-04-01T11:53

здоровье

бирмингем

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Регулярное употребление какао полезно для сердца: свойства напитка позволяют защитить орган во время стрессовых ситуаций. К такому выводу пришли ученые из Университета Бирмингема, исследование которых опубликовано в журнале Nutrients.Специалисты выяснили, что содержащиеся в бобовых флаваноиды — группа природных кислородсодержащих гетероциклических соединений, производных бензо-гамма-пирона — положительно влияют на функции кровеносных сосудов во время психического напряжения.Ученые рекомендовали включить какао в ежедневный рацион, напомнив, что флаваноиды содержатся и в других продуктах: зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.

https://rsport.ria.ru/20210401/yaytsa-1603711091.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, бирмингем, общество