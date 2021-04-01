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Назван напиток, защищающий сердце во время стресса
Назван напиток, защищающий сердце во время стресса
Регулярное употребление какао полезно для сердца: свойства напитка позволяют защитить орган во время стрессовых ситуаций. К такому выводу пришли ученые из... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:30
2021-04-01T11:53
здоровье
бирмингем
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Регулярное употребление какао полезно для сердца: свойства напитка позволяют защитить орган во время стрессовых ситуаций. К такому выводу пришли ученые из Университета Бирмингема, исследование которых опубликовано в журнале Nutrients.Специалисты выяснили, что содержащиеся в бобовых флаваноиды — группа природных кислородсодержащих гетероциклических соединений, производных бензо-гамма-пирона — положительно влияют на функции кровеносных сосудов во время психического напряжения.Ученые рекомендовали включить какао в ежедневный рацион, напомнив, что флаваноиды содержатся и в других продуктах: зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.
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здоровье, бирмингем, общество

Назван напиток, защищающий сердце во время стресса

10:30 01.04.2021 (обновлено: 11:53 01.04.2021)
 
© Depositphotos / diego_cervoДеловая женщина
Деловая женщина - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Depositphotos / diego_cervo
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Регулярное употребление какао полезно для сердца: свойства напитка позволяют защитить орган во время стрессовых ситуаций. К такому выводу пришли ученые из Университета Бирмингема, исследование которых опубликовано в журнале Nutrients.
Специалисты выяснили, что содержащиеся в бобовых флаваноиды — группа природных кислородсодержащих гетероциклических соединений, производных бензо-гамма-пирона — положительно влияют на функции кровеносных сосудов во время психического напряжения.

"Употребление какао, богатого флаваноидами, может быть эффективным способом уменьшения временных нарушений эндотелиальной функции после стресса и улучшения кровотока во время стрессовых эпизодов", — говорится в исследовании.

Ученые рекомендовали включить какао в ежедневный рацион, напомнив, что флаваноиды содержатся и в других продуктах: зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.
Яичница - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
07:00ЗОЖ
Названо безопасное для сердца количество яиц в день
 
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