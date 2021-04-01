https://ria.ru/20210401/maski-1603853515.html
Онищенко назвал отказ от масок невозможным
Онищенко назвал отказ от масок невозможным
Депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что россияне никогда не откажутся от ношения масок: это должно стать... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:38
2021-04-01T18:38
2021-04-01T20:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603624870_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_70dd0870788ae68f24ca6e42be20c8ca.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что россияне никогда не откажутся от ношения масок: это должно стать элементом культуры.По его словам, интенсивность эпидпроцесса по коронавирусу в Москве, возможно, была бы меньше, если бы не было метро. Ношение масок в подземке полностью нивелирует этот негативный фактор, отметил парламентарий.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации позволяют надеяться на формирование коллективного иммунитета от коронавируса у россиян к концу лета. Тогда, по его словам, можно будет рассматривать отмену ограничений.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603624870_192:151:2722:2048_1920x0_80_0_0_5f536e1784b0fc98048dd8ef5c3abddc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, москва, общество