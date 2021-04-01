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Онищенко назвал отказ от масок невозможным

Онищенко назвал отказ от масок невозможным

Депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что россияне никогда не откажутся от ношения масок: это должно стать... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T18:38

2021-04-01T18:38

2021-04-01T20:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что россияне никогда не откажутся от ношения масок: это должно стать элементом культуры.По его словам, интенсивность эпидпроцесса по коронавирусу в Москве, возможно, была бы меньше, если бы не было метро. Ношение масок в подземке полностью нивелирует этот негативный фактор, отметил парламентарий.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации позволяют надеяться на формирование коллективного иммунитета от коронавируса у россиян к концу лета. Тогда, по его словам, можно будет рассматривать отмену ограничений.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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