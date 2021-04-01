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Онищенко назвал отказ от масок невозможным
Онищенко назвал отказ от масок невозможным
Депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что россияне никогда не откажутся от ношения масок: это должно стать... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:38
2021-04-01T20:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что россияне никогда не откажутся от ношения масок: это должно стать элементом культуры.По его словам, интенсивность эпидпроцесса по коронавирусу в Москве, возможно, была бы меньше, если бы не было метро. Ношение масок в подземке полностью нивелирует этот негативный фактор, отметил парламентарий.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации позволяют надеяться на формирование коллективного иммунитета от коронавируса у россиян к концу лета. Тогда, по его словам, можно будет рассматривать отмену ограничений.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, москва, общество

Онищенко назвал отказ от масок невозможным

18:38 01.04.2021 (обновлено: 20:35 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИнформация о вакцинации от COVID-19, которая проводится в центре госуслуг "Мои документы"
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что россияне никогда не откажутся от ношения масок: это должно стать элементом культуры.

"Я уже рассказал, у нас каждую весну и осень приходит грипп — тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?" — сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, интенсивность эпидпроцесса по коронавирусу в Москве, возможно, была бы меньше, если бы не было метро. Ношение масок в подземке полностью нивелирует этот негативный фактор, отметил парламентарий.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации позволяют надеяться на формирование коллективного иммунитета от коронавируса у россиян к концу лета. Тогда, по его словам, можно будет рассматривать отмену ограничений.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоМоскваОбщество
 
 
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