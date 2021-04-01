Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/lavrov-1603805194.html
Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами
Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами
Вашингтон ведет себя как "дворовый хулиган", однако Москва может постоять за себя, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:18
2021-04-01T16:10
россия
северный поток — 2
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599600914_0:211:3012:1905_1920x0_80_0_0_1631f98a0025a66ca8adb2ab60d0cc97.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вашингтон ведет себя как "дворовый хулиган", однако Москва может постоять за себя, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Говоря об отношениях с Соединенными Штатами, министр отметил, что "сейчас модно жизненными образами описывать происходящее"."Все мы в детстве играли во дворе. Из подъездов выбегали ребятишки разных возрастов, разных школ воспитания — тогда жили все вместе, скопом. И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги — какие-то копейки, которые мама давала на пирожки, на завтраки. Но проходило два, три, четыре года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать", — сказал он.При этом Лавров подчеркнул, что в этой ситуации России "даже подрастать не надо". Он добавил, что Москва "не ищет никакой конфронтации".По его словам, противостояние между Россией и Западом сейчас "достигло дна". Однако "в глубине души есть надежда, что все — люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности". "Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", — подчеркнул Лавров.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, во время которого он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина "убийцей". МИД после этого заявления вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве отметили, что диалог между странами оказался в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".Помимо этого, Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву. Так, США продолжают вводить рестрикции против проекта "Северный поток — 2". В середине марта американцы также расширили экспортные ограничения из-за ситуации с Алексеем Навальным. При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, политика санкций против Москвы не достигает цели.
https://ria.ru/20210401/igra-1603804221.html
https://ria.ru/20210331/ritorika-1603561232.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599600914_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_efb0cf99ec3237dd3099fd296a1565d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша

Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами

15:18 01.04.2021 (обновлено: 16:10 01.04.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вашингтон ведет себя как "дворовый хулиган", однако Москва может постоять за себя, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Говоря об отношениях с Соединенными Штатами, министр отметил, что "сейчас модно жизненными образами описывать происходящее".
"Все мы в детстве играли во дворе. Из подъездов выбегали ребятишки разных возрастов, разных школ воспитания — тогда жили все вместе, скопом. И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги — какие-то копейки, которые мама давала на пирожки, на завтраки. Но проходило два, три, четыре года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать", — сказал он.
При этом Лавров подчеркнул, что в этой ситуации России "даже подрастать не надо". Он добавил, что Москва "не ищет никакой конфронтации".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 15:13
США ведут "опасную игру со спичками", заявил Лавров
По его словам, противостояние между Россией и Западом сейчас "достигло дна". Однако "в глубине души есть надежда, что все — люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности".
"Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", — подчеркнул Лавров.
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, во время которого он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина "убийцей". МИД после этого заявления вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве отметили, что диалог между странами оказался в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".
Помимо этого, Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву. Так, США продолжают вводить рестрикции против проекта "Северный поток — 2". В середине марта американцы также расширили экспортные ограничения из-за ситуации с Алексеем Навальным. При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, политика санкций против Москвы не достигает цели.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 08:49
Hill: в США десятки организаций призвали Байдена начать диалог с Россией
 
РоссияСеверный поток — 2Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния