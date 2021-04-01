https://ria.ru/20210401/lavrov-1603805194.html
Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами
Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами
Вашингтон ведет себя как "дворовый хулиган", однако Москва может постоять за себя, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:18
2021-04-01T15:18
2021-04-01T16:10
россия
северный поток — 2
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599600914_0:211:3012:1905_1920x0_80_0_0_1631f98a0025a66ca8adb2ab60d0cc97.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вашингтон ведет себя как "дворовый хулиган", однако Москва может постоять за себя, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Говоря об отношениях с Соединенными Штатами, министр отметил, что "сейчас модно жизненными образами описывать происходящее"."Все мы в детстве играли во дворе. Из подъездов выбегали ребятишки разных возрастов, разных школ воспитания — тогда жили все вместе, скопом. И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги — какие-то копейки, которые мама давала на пирожки, на завтраки. Но проходило два, три, четыре года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать", — сказал он.При этом Лавров подчеркнул, что в этой ситуации России "даже подрастать не надо". Он добавил, что Москва "не ищет никакой конфронтации".По его словам, противостояние между Россией и Западом сейчас "достигло дна". Однако "в глубине души есть надежда, что все — люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности". "Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", — подчеркнул Лавров.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, во время которого он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина "убийцей". МИД после этого заявления вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве отметили, что диалог между странами оказался в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".Помимо этого, Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву. Так, США продолжают вводить рестрикции против проекта "Северный поток — 2". В середине марта американцы также расширили экспортные ограничения из-за ситуации с Алексеем Навальным. При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, политика санкций против Москвы не достигает цели.
https://ria.ru/20210401/igra-1603804221.html
https://ria.ru/20210331/ritorika-1603561232.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599600914_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_efb0cf99ec3237dd3099fd296a1565d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток — 2, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вашингтон
ведет себя как "дворовый хулиган", однако Москва может постоять за себя, заявил глава МИД России Сергей Лавров
в эфире программы "Большая игра" на Первом канале
.
Говоря об отношениях с Соединенными Штатами, министр отметил, что "сейчас модно жизненными образами описывать происходящее".
"Все мы в детстве играли во дворе. Из подъездов выбегали ребятишки разных возрастов, разных школ воспитания — тогда жили все вместе, скопом. И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги — какие-то копейки, которые мама давала на пирожки, на завтраки. Но проходило два, три, четыре года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать", — сказал он.
При этом Лавров подчеркнул, что в этой ситуации России "даже подрастать не надо". Он добавил, что Москва "не ищет никакой конфронтации".
По его словам, противостояние между Россией и Западом сейчас "достигло дна". Однако "в глубине души есть надежда, что все — люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности".
"Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", — подчеркнул Лавров.
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, во время которого он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина "убийцей". МИД после этого заявления вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве отметили, что диалог между странами оказался в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".
Помимо этого, Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву. Так, США продолжают вводить рестрикции против проекта "Северный поток — 2
". В середине марта американцы также расширили экспортные ограничения из-за ситуации с Алексеем Навальным. При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, политика санкций против Москвы не достигает цели.