https://ria.ru/20210401/kvartiry-1603809654.html

Губернатор ЯНАО вручил ключи от новых квартир семьям полицейских

Губернатор ЯНАО вручил ключи от новых квартир семьям полицейских

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир семьям полицейских, сообщает в четверг правительство региона. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:41

2021-04-01T15:41

2021-04-01T15:41

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

тюменская область

салехард

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир семьям полицейских, сообщает в четверг правительство региона."31 марта в Салехарде губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от квартир семьям полицейских", - говорится в сообщении.В новый дом на улице Глазкова переедут 53 семьи сотрудников правоохранительных органов."Особенно приятно, что сегодня ключи получают сотрудники органов внутренних дел. Это те люди, которые всегда приходят на помощь, когда ямальцам тяжело. Хочется, чтобы после трудного, зачастую ненормированного рабочего дня вы возвращались в комфортные квартиры, где вашим близким всегда будет тепло и уютно", - приводятся в сообщении слова главы региона.Среди тех, кто получил ключи, – семья старшего лейтенанта полиции Азамата Аляшова. Он с рождения живет в Салехарде, почти 15 лет служит в полиции, сейчас работает в ГИБДД. В семье Аляшовых трое детей. Раньше все они жили с родителями, теперь переедут в отдельную квартиру. Всего в доме 105 квартир. Больше половины предназначены для полицейских и медицинских работников, в 34 квартиры переедут жители из аварийного фонда."Улучшение жилищных условий ямальцев – один из приоритетов правительства округа. В начале своей работы губернатор поставил цель – расселить миллион квадратных метров аварийного фонда. С начала действия программы в комфортные квартиры уже переехали больше 5 тысяч семей, всего около 24 тысяч семей улучшат жилищные условия", - отмечается в сообщении.Кроме того, на Ямале действует ряд жилищных программ: специалисты бюджетной сферы могут получить выплату до 40% от стоимости новой квартиры, медикам первичного звена с прошлого года выделяются служебные квартиры, которые можно оформить в собственность после 10 лет работы. Работает программа "Сотрудничество" по переселению в Тюменскую область, а также новая программа, по которой ямальцы могут переехать в любой регион страны, уточняют власти.

https://ria.ru/20210323/ochered-1602499171.html

https://ria.ru/20210326/prioritet-1603022142.html

ямал

тюменская область

салехард

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дмитрий артюхов, ямал, тюменская область, салехард, общество