https://ria.ru/20210401/kovivak-1603801426.html

Мурашко рассказал, кому можно прививаться вакциной "КовиВак"

Мурашко рассказал, кому можно прививаться вакциной "КовиВак"

Исследования вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей старше 60 лет еще проводятся, пока она разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет, заявил министр... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:06

2021-04-01T15:06

2021-04-01T15:06

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вакцина "ковивак"

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михаил мурашко

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Исследования вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей старше 60 лет еще проводятся, пока она разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По вакцине производства института Чумакова, разрешение пока дано 18-60 лет, для лиц старше 60 лет проводятся еще, продолжаются исследования", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он отметил, что все три вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, могут использоваться для вакцинации, а если есть какие-то индивидуальные ограничения, то о них перед прививкой скажет врач.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210331/kovivak-1603702871.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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