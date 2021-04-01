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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/kovivak-1603801426.html
Мурашко рассказал, кому можно прививаться вакциной "КовиВак"
Мурашко рассказал, кому можно прививаться вакциной "КовиВак"
Исследования вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей старше 60 лет еще проводятся, пока она разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет, заявил министр... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:06
2021-04-01T15:06
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Исследования вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей старше 60 лет еще проводятся, пока она разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По вакцине производства института Чумакова, разрешение пока дано 18-60 лет, для лиц старше 60 лет проводятся еще, продолжаются исследования", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он отметил, что все три вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, могут использоваться для вакцинации, а если есть какие-то индивидуальные ограничения, то о них перед прививкой скажет врач.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мурашко рассказал, кому можно прививаться вакциной "КовиВак"

15:06 01.04.2021
 
Третья российская вакцина от коронавируса "КовиВак"
Третья российская вакцина от коронавируса КовиВак - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Исследования вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей старше 60 лет еще проводятся, пока она разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По вакцине производства института Чумакова, разрешение пока дано 18-60 лет, для лиц старше 60 лет проводятся еще, продолжаются исследования", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Сотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:48Распространение коронавируса
Первые партии "КовиВака" станут доступны в начале апреля
Он отметил, что все три вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, могут использоваться для вакцинации, а если есть какие-то индивидуальные ограничения, то о них перед прививкой скажет врач.

Но особых, кроме аллергических реакций и ряда там ситуаций, связанных с инфекционными осложнениями, их нет. Хочу отметить, что вакцина производства института Гамалеи доступна для использования от 18 и старше. Института Вектор "ЭпиВакКорона" разрешена для использования от 18 лет и старше.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ
Михаил Мурашко
министр здравоохранения России
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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