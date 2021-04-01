https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603726263.html
В Роспотребнадзоре спрогнозировали конец эпидемии коронавируса в России
В Роспотребнадзоре спрогнозировали конец эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу — у многих уже будет иммунитет, заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T06:07
2021-04-01T06:07
2021-04-01T11:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
виктор малеев
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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Спрогнозировано окончание эпидемии коронавируса в России
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу — у многих уже будет иммунитет, заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.По его словам, из-за сезонности вируса заболеваемость COVID-19 летом сильно снизится. "Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны", — добавил Малеев.При этом он отметил, что к осени возможен новый подъем, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.В среду в Минздраве заявили, что в последние недели ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но для профилактики третьей волны необходимо соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться.Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию.Первая волна заболеваемости пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. По последним данным, коронавирус выявили примерно у 128 миллионов человек по всему миру, почти 2,8 миллиона умерли.В России зарегистрировали больше 4,5 миллиона случаев COVID-19, более 98 тысяч пациентов спасти не удалось. Самый большой суточный прирост фиксировали в декабре — цифры приближались к 30 тысячам, потом пошли на спад. За минувшие сутки оперштаб отчитался о 8275 новых заболевших.
https://ria.ru/20210331/immunitet-1603707069.html
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор малеев, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу — у многих уже будет иммунитет, заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
, академик РАН
Виктор Малеев.
По его словам, из-за сезонности вируса заболеваемость COVID-19 летом сильно снизится.
"Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны", — добавил Малеев
.
При этом он отметил, что к осени возможен новый подъем, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.
В среду в Минздраве заявили, что в последние недели ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но для профилактики третьей волны необходимо соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться.
Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане
в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ
объявила пандемию.
Первая волна заболеваемости пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. По последним данным, коронавирус выявили примерно у 128 миллионов человек по всему миру, почти 2,8 миллиона умерли.
В России зарегистрировали больше 4,5 миллиона случаев COVID-19, более 98 тысяч пациентов спасти не удалось. Самый большой суточный прирост фиксировали в декабре — цифры приближались к 30 тысячам, потом пошли на спад. За минувшие сутки оперштаб отчитался о 8275 новых заболевших.