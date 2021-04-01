https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603723955.html

Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году

Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году

Пандемия COVID-19, скорее всего, в 2021 году в мире не закончится, однако летом возможно существенное снижение заболеваемости, так как коронавирус имеет... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T03:22

2021-04-01T03:22

2021-04-01T03:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

виктор малеев

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

африка

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пандемия COVID-19, скорее всего, в 2021 году в мире не закончится, однако летом возможно существенное снижение заболеваемости, так как коронавирус имеет сезонный характер, заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.Он отметил, что пока в мире идет нарастание заболеваемости коронавирусом, в странах Европы снижения заболеваемости нет, кроме того, остается непонятной ситуация в Африке и ряде стран Азии, где низкий охват тестированием."Мы должны следить за развитием ситуации во всем мире, так как она может сказаться на заболеваемости и в нашей стране. Первые случаи коронавируса были ведь завезены к нам из Европы", - пояснил Малеев.По его словам, пандемия коронавируса начнет стихать в мире, когда иммунитет будет у 70% населения, при этом важно следить за мутациями СOVID-19 и тем, защищают ли от них существующие вакцины.

https://ria.ru/20210331/immunitet-1603707069.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор малеев, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), африка, европа, азия, общество