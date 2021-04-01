https://ria.ru/20210401/kontrol-1603867314.html

Прокурор Москвы взял под контроль расследование ДТП на Садовом кольце

Прокурор Москвы взял под контроль расследование ДТП на Садовом кольце

Прокурор Москвы Денис Попов взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на Смоленской площади, сообщила столичная прокуратура в своем... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:58

2021-04-01T19:58

2021-04-01T20:20

volkswagen group

массовое дтп на садовом кольце

прокуратура г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокурор Москвы Денис Попов взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на Смоленской площади, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель выехал на встречную полосу, в итоге в ДТП попали пять машин. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей. По предварительным данным столичной прокуратуры, на встречную полосу выехал водитель автомобиля Audi."Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина - водитель автомобиля Volkswagen серьезно пострадала", - говорится в сообщении.Отмечается, что будут проверены все факты, касающиеся нарушений ПДД на автомобиле Audi, а также исполнение ответственными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя, порядка государственного регистрационного учета машины."По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20210401/rezonans-dtp-1603819686.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen group, массовое дтп на садовом кольце, прокуратура г. москвы, москва, происшествия