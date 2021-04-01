Прокурор Москвы взял под контроль расследование ДТП на Садовом кольце

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокурор Москвы Денис Попов взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на Смоленской площади, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель выехал на встречную полосу, в итоге в ДТП попали пять машин. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей. По предварительным данным столичной прокуратуры, на встречную полосу выехал водитель автомобиля Audi."Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина - водитель автомобиля Volkswagen серьезно пострадала", - говорится в сообщении.Отмечается, что будут проверены все факты, касающиеся нарушений ПДД на автомобиле Audi, а также исполнение ответственными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя, порядка государственного регистрационного учета машины."По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в сообщении.
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокурор Москвы Денис Попов взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на Смоленской площади, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель выехал на встречную полосу, в итоге в ДТП попали пять машин. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей. По предварительным данным столичной прокуратуры, на встречную полосу выехал водитель автомобиля Audi.
"Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина - водитель автомобиля Volkswagen серьезно пострадала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут проверены все факты, касающиеся нарушений ПДД на автомобиле Audi, а также исполнение ответственными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя, порядка государственного регистрационного учета машины.
"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в сообщении.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
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На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
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Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
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