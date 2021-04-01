Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/kontrol-1603867314.html
Прокурор Москвы взял под контроль расследование ДТП на Садовом кольце
Прокурор Москвы взял под контроль расследование ДТП на Садовом кольце
Прокурор Москвы Денис Попов взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на Смоленской площади, сообщила столичная прокуратура в своем... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:58
2021-04-01T20:20
volkswagen group
массовое дтп на садовом кольце
прокуратура г. москвы
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603788406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72aba22fc9bf8d77243f812223d1d12a.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокурор Москвы Денис Попов взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на Смоленской площади, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель выехал на встречную полосу, в итоге в ДТП попали пять машин. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей. По предварительным данным столичной прокуратуры, на встречную полосу выехал водитель автомобиля Audi."Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина - водитель автомобиля Volkswagen серьезно пострадала", - говорится в сообщении.Отмечается, что будут проверены все факты, касающиеся нарушений ПДД на автомобиле Audi, а также исполнение ответственными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя, порядка государственного регистрационного учета машины."По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20210401/rezonans-dtp-1603819686.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603788406_1296:865:2874:2048_1920x0_80_0_0_219c0857bc23e96a118444329be05c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
volkswagen group, массовое дтп на садовом кольце, прокуратура г. москвы, москва, происшествия

Прокурор Москвы взял под контроль расследование ДТП на Садовом кольце

19:58 01.04.2021 (обновлено: 20:20 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповДТП на Смоленской площади в Москве
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокурор Москвы Денис Попов взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на Смоленской площади, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель выехал на встречную полосу, в итоге в ДТП попали пять машин. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей. По предварительным данным столичной прокуратуры, на встречную полосу выехал водитель автомобиля Audi.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 17:02
Резонансные ДТП в Москве в 2010-2021 годах
"Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина - водитель автомобиля Volkswagen серьезно пострадала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут проверены все факты, касающиеся нарушений ПДД на автомобиле Audi, а также исполнение ответственными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя, порядка государственного регистрационного учета машины.
"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в сообщении.
"Вы меня снимаете, будто я за рулем был": крупное ДТП на Садовом кольце
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

ДТП на Смоленской площади в Москве
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

Сотрудники ДПС и службы эвакуации на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

Криминалист работает на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

ДТП на Смоленской площади в Москве
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

ДТП на Смоленской площади в Москве
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

Сотрудники службы эвакуации грузят пострадавший в ДТП автомобиль на Смоленской площади в Москве.
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

ДТП на Смоленской площади в Москве
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
 
Volkswagen GroupМассовое ДТП на Садовом кольцеПрокуратура г. МосквыМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния