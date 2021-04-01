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Путин провел с Алиевым переговоры по Нагорному Карабаху
Путин провел с Алиевым переговоры по Нагорному Карабаху
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора отметили, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:06
2021-04-01T13:06
2021-04-01T19:16
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора отметили, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабильная, режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается", - говорится в сообщении.Также президенты России и Азербайджана положительно оценили деятельность трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху."С учетом переговоров в Баку заместителя председателя правительства РФ (Алексея) Оверчука – рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. В этом контексте дана положительная оценка деятельности Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
и президент Азербайджана Ильхам Алиев
в ходе телефонного разговора отметили, что обстановка в Нагорном Карабахе
в целом стабильная, режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается", - говорится в сообщении.
Также президенты России и Азербайджана положительно оценили деятельность трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху.
"С учетом переговоров в Баку заместителя председателя правительства РФ (Алексея) Оверчука – рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. В этом контексте дана положительная оценка деятельности Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.