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Пенсии в плюс, выплаты в минус: что изменится с 1 апреля
Пенсии в плюс, выплаты в минус: что изменится с 1 апреля
Второй месяц весны принесет много нового: социальные пенсии и детские пособия увеличатся, сигареты подорожают, цены на сахар возьмут под контроль. Откроются... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:00
2021-04-01T11:21
детские пособия
цены
пенсии
сигареты
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
пиво
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Второй месяц весны принесет много нового: социальные пенсии и детские пособия увеличатся, сигареты подорожают, цены на сахар возьмут под контроль. Откроются некоторые авианаправления, и есть страны, куда пустят без двухнедельного карантина. Чего ждать от апреля — в материале РИА Новости. Пенсия пошла в ростСоциальные пенсии увеличат на 3,4 процента, выделив для этого 12,8 миллиарда рублей. Индексация затронет почти четыре миллиона человек. В результате средняя сумма вырастет до 10 183 рублей. Такую пенсию назначают пожилым людям, которым не хватило трудового стажа и пенсионных баллов для получения страховой. Кроме того, она полагается нетрудоспособным инвалидам, сиротам до 18 лет, потерявшим кормильца, а также бывшим госслужащим.Детские пособия пересчитаютМалообеспеченным семьям по-новому рассчитают выплаты на детей от трех до семи лет. Теперь все зависит от среднедушевого дохода семьи. Речь идет о 50, 75 или 100 процентах регионального прожиточного минимума (РПМ) на ребенка. Обратят внимание на имущество: жилье, машины, земельные участки, гаражи, дачи, вклады. Так, например, на пособие могут претендовать семьи и с двумя-тремя квартирами, однако жилая площадь на человека не должна превышать 24 квадратных метров. Впервые при расчете среднедушевого дохода учтут старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении и находится на содержании у родителей. При этом не засчитают деньги, полученные по уходу за детьми-инвалидами. "Ковидные" послабления отменяютсяПерестают действовать некоторые меры поддержки населения, введенные из-за коронавируса. Отменяют "ковидные" выплаты в пять тысяч рублей на детей до восьми лет. Снова придется подавать заявление для получения субсидий на жилье и коммунальные услуги. В период пандемии выплаты продлевались автоматически. Теперь необходимо представлять документы каждые шесть месяцев. Напомним, рассчитывать на субсидии могут те, кто тратит на жилье больше 22 процентов дохода.С апреля лишаются силы рекомендации Центробанка о реструктуризации кредитов во время пандемии. Запрет регулятора на принудительное выселение клиентов-должников отменяется.Сигареты и пиво влетят в копеечкуОб отказе от вредных привычек заставит задуматься минимальная цена табачной продукции. Отныне сигареты в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля. А с 2022-го — 111,98. Так правительство борется с контрафактом. Цену рассчитывают на основе минимального акциза за тысячу сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021-м выросли на 20 процентов, в среднем пачка подорожает со 120 до 140 рублей.С 1 апреля начинается эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков, таких как сидр, пуаре, медовуха. Как ожидают, это позволит избавиться от нелегального товара — по оценке Минпромторга, его доля составляет от пяти до 12 процентов, а бюджет теряет до 22 миллиардов рублей в год. Из-за маркировки пиво почти не подорожает, уверены экономисты. Одна марка обойдется производителям в 50 копеек. Заморозке бытьПравительство намерено отслеживать не только сигареты и пиво, но и базовые продукты питания. Кабинет министров продлил заморозку цен на сахар и подсолнечное масло — до 1 июня и 1 октября соответственно. Речь идет о соглашении Минсельхоза и Минпромторга с отраслевыми ассоциациями, а также производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Стороны договорились, что литр подсолнечного масла в опте должен стоить не более 95 рублей и 110 — в рознице. Килограмм сахара — 36 и 46 рублей.Без российского софта никудаАпрель принес новости и для любителей гаджетов. Теперь запрещено продавать импортные изделия без заранее установленных отечественных программ. Это коснется смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV. Предустановка ПО — часть стратегии импортозамещения. Это создаст более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежными сервисами, считают в Минцифры. Более того, с 1 июля за нарушение нового правила введут штрафы: 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 50-200 тысяч — для юридических. Открывают границыРоссия возобновляет авиаперелеты еще с шестью странами: Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Из Москвы раз в неделю будут рейсы в Дамаск, Душанбе, Ташкент, Коломбо, а также два раза — в Каракас. В Германию по воздуху можно добраться до Франкфурта-на-Майне и Берлина. Увеличится число регулярных рейсов на Кубу, в Белоруссию, Армению, Азербайджан, Египет и ОАЭ.Вылететь за границу можно из Москвы, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Калуги, Краснодара, Сочи, Тюмени и других городов.С 1 апреля для России открылся Кипр, причем туристов там не отправят на двухнедельный карантин — достаточно ПЦР-теста. Детям до 12 лет и этого не требуется.
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детские пособия, цены, пенсии, сигареты, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пиво

Пенсии в плюс, выплаты в минус: что изменится с 1 апреля

08:00 01.04.2021 (обновлено: 11:21 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАрт-выставка графических работ в Москве
Арт-выставка графических работ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Второй месяц весны принесет много нового: социальные пенсии и детские пособия увеличатся, сигареты подорожают, цены на сахар возьмут под контроль. Откроются некоторые авианаправления, и есть страны, куда пустят без двухнедельного карантина. Чего ждать от апреля — в материале РИА Новости.

Пенсия пошла в рост

Социальные пенсии увеличат на 3,4 процента, выделив для этого 12,8 миллиарда рублей. Индексация затронет почти четыре миллиона человек. В результате средняя сумма вырастет до 10 183 рублей.
Такую пенсию назначают пожилым людям, которым не хватило трудового стажа и пенсионных баллов для получения страховой. Кроме того, она полагается нетрудоспособным инвалидам, сиротам до 18 лет, потерявшим кормильца, а также бывшим госслужащим.

Детские пособия пересчитают

Малообеспеченным семьям по-новому рассчитают выплаты на детей от трех до семи лет. Теперь все зависит от среднедушевого дохода семьи. Речь идет о 50, 75 или 100 процентах регионального прожиточного минимума (РПМ) на ребенка.
Обратят внимание на имущество: жилье, машины, земельные участки, гаражи, дачи, вклады. Так, например, на пособие могут претендовать семьи и с двумя-тремя квартирами, однако жилая площадь на человека не должна превышать 24 квадратных метров.
Впервые при расчете среднедушевого дохода учтут старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении и находится на содержании у родителей. При этом не засчитают деньги, полученные по уходу за детьми-инвалидами.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖители города отдыхают в парке "Сосновка"
Жители города отдыхают в парке Сосновка - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Жители города отдыхают в парке "Сосновка"

"Ковидные" послабления отменяются

Перестают действовать некоторые меры поддержки населения, введенные из-за коронавируса. Отменяют "ковидные" выплаты в пять тысяч рублей на детей до восьми лет.
Снова придется подавать заявление для получения субсидий на жилье и коммунальные услуги. В период пандемии выплаты продлевались автоматически. Теперь необходимо представлять документы каждые шесть месяцев.
Напомним, рассчитывать на субсидии могут те, кто тратит на жилье больше 22 процентов дохода.
С апреля лишаются силы рекомендации Центробанка о реструктуризации кредитов во время пандемии. Запрет регулятора на принудительное выселение клиентов-должников отменяется.

Сигареты и пиво влетят в копеечку

Об отказе от вредных привычек заставит задуматься минимальная цена табачной продукции. Отныне сигареты в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля. А с 2022-го — 111,98. Так правительство борется с контрафактом.
Цену рассчитывают на основе минимального акциза за тысячу сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021-м выросли на 20 процентов, в среднем пачка подорожает со 120 до 140 рублей.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет
С 1 апреля начинается эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков, таких как сидр, пуаре, медовуха. Как ожидают, это позволит избавиться от нелегального товара — по оценке Минпромторга, его доля составляет от пяти до 12 процентов, а бюджет теряет до 22 миллиардов рублей в год.
Из-за маркировки пиво почти не подорожает, уверены экономисты. Одна марка обойдется производителям в 50 копеек.

Заморозке быть

Правительство намерено отслеживать не только сигареты и пиво, но и базовые продукты питания. Кабинет министров продлил заморозку цен на сахар и подсолнечное масло — до 1 июня и 1 октября соответственно.
Речь идет о соглашении Минсельхоза и Минпромторга с отраслевыми ассоциациями, а также производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Стороны договорились, что литр подсолнечного масла в опте должен стоить не более 95 рублей и 110 — в рознице. Килограмм сахара — 36 и 46 рублей.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Бутылки с растительным маслом на полке магазина

Без российского софта никуда

Апрель принес новости и для любителей гаджетов. Теперь запрещено продавать импортные изделия без заранее установленных отечественных программ. Это коснется смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV. Предустановка ПО — часть стратегии импортозамещения. Это создаст более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежными сервисами, считают в Минцифры.
Более того, с 1 июля за нарушение нового правила введут штрафы: 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 50-200 тысяч — для юридических.

Открывают границы

Россия возобновляет авиаперелеты еще с шестью странами: Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Из Москвы раз в неделю будут рейсы в Дамаск, Душанбе, Ташкент, Коломбо, а также два раза — в Каракас. В Германию по воздуху можно добраться до Франкфурта-на-Майне и Берлина.
Увеличится число регулярных рейсов на Кубу, в Белоруссию, Армению, Азербайджан, Египет и ОАЭ.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Вылететь за границу можно из Москвы, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Калуги, Краснодара, Сочи, Тюмени и других городов.
С 1 апреля для России открылся Кипр, причем туристов там не отправят на двухнедельный карантин — достаточно ПЦР-теста. Детям до 12 лет и этого не требуется.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 20:10Распространение коронавируса
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
 
Детские пособияЦеныПенсииСигаретыМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)пиво
 
 
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