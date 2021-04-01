https://ria.ru/20210401/izmeneniya-1603665156.html

Пенсии в плюс, выплаты в минус: что изменится с 1 апреля

Пенсии в плюс, выплаты в минус: что изменится с 1 апреля

Второй месяц весны принесет много нового: социальные пенсии и детские пособия увеличатся, сигареты подорожают, цены на сахар возьмут под контроль. Откроются... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:00

2021-04-01T11:21

детские пособия

цены

пенсии

сигареты

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

пиво

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Второй месяц весны принесет много нового: социальные пенсии и детские пособия увеличатся, сигареты подорожают, цены на сахар возьмут под контроль. Откроются некоторые авианаправления, и есть страны, куда пустят без двухнедельного карантина. Чего ждать от апреля — в материале РИА Новости. Пенсия пошла в ростСоциальные пенсии увеличат на 3,4 процента, выделив для этого 12,8 миллиарда рублей. Индексация затронет почти четыре миллиона человек. В результате средняя сумма вырастет до 10 183 рублей. Такую пенсию назначают пожилым людям, которым не хватило трудового стажа и пенсионных баллов для получения страховой. Кроме того, она полагается нетрудоспособным инвалидам, сиротам до 18 лет, потерявшим кормильца, а также бывшим госслужащим.Детские пособия пересчитаютМалообеспеченным семьям по-новому рассчитают выплаты на детей от трех до семи лет. Теперь все зависит от среднедушевого дохода семьи. Речь идет о 50, 75 или 100 процентах регионального прожиточного минимума (РПМ) на ребенка. Обратят внимание на имущество: жилье, машины, земельные участки, гаражи, дачи, вклады. Так, например, на пособие могут претендовать семьи и с двумя-тремя квартирами, однако жилая площадь на человека не должна превышать 24 квадратных метров. Впервые при расчете среднедушевого дохода учтут старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении и находится на содержании у родителей. При этом не засчитают деньги, полученные по уходу за детьми-инвалидами. "Ковидные" послабления отменяютсяПерестают действовать некоторые меры поддержки населения, введенные из-за коронавируса. Отменяют "ковидные" выплаты в пять тысяч рублей на детей до восьми лет. Снова придется подавать заявление для получения субсидий на жилье и коммунальные услуги. В период пандемии выплаты продлевались автоматически. Теперь необходимо представлять документы каждые шесть месяцев. Напомним, рассчитывать на субсидии могут те, кто тратит на жилье больше 22 процентов дохода.С апреля лишаются силы рекомендации Центробанка о реструктуризации кредитов во время пандемии. Запрет регулятора на принудительное выселение клиентов-должников отменяется.Сигареты и пиво влетят в копеечкуОб отказе от вредных привычек заставит задуматься минимальная цена табачной продукции. Отныне сигареты в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля. А с 2022-го — 111,98. Так правительство борется с контрафактом. Цену рассчитывают на основе минимального акциза за тысячу сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021-м выросли на 20 процентов, в среднем пачка подорожает со 120 до 140 рублей.С 1 апреля начинается эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков, таких как сидр, пуаре, медовуха. Как ожидают, это позволит избавиться от нелегального товара — по оценке Минпромторга, его доля составляет от пяти до 12 процентов, а бюджет теряет до 22 миллиардов рублей в год. Из-за маркировки пиво почти не подорожает, уверены экономисты. Одна марка обойдется производителям в 50 копеек. Заморозке бытьПравительство намерено отслеживать не только сигареты и пиво, но и базовые продукты питания. Кабинет министров продлил заморозку цен на сахар и подсолнечное масло — до 1 июня и 1 октября соответственно. Речь идет о соглашении Минсельхоза и Минпромторга с отраслевыми ассоциациями, а также производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Стороны договорились, что литр подсолнечного масла в опте должен стоить не более 95 рублей и 110 — в рознице. Килограмм сахара — 36 и 46 рублей.Без российского софта никудаАпрель принес новости и для любителей гаджетов. Теперь запрещено продавать импортные изделия без заранее установленных отечественных программ. Это коснется смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV. Предустановка ПО — часть стратегии импортозамещения. Это создаст более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежными сервисами, считают в Минцифры. Более того, с 1 июля за нарушение нового правила введут штрафы: 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 50-200 тысяч — для юридических. Открывают границыРоссия возобновляет авиаперелеты еще с шестью странами: Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Из Москвы раз в неделю будут рейсы в Дамаск, Душанбе, Ташкент, Коломбо, а также два раза — в Каракас. В Германию по воздуху можно добраться до Франкфурта-на-Майне и Берлина. Увеличится число регулярных рейсов на Кубу, в Белоруссию, Армению, Азербайджан, Египет и ОАЭ.Вылететь за границу можно из Москвы, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Калуги, Краснодара, Сочи, Тюмени и других городов.С 1 апреля для России открылся Кипр, причем туристов там не отправят на двухнедельный карантин — достаточно ПЦР-теста. Детям до 12 лет и этого не требуется.

https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602880896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детские пособия, цены, пенсии, сигареты, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пиво