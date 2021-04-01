https://ria.ru/20210401/ispaniya-1603844457.html
В Испании из-за фейка тысячи людей пришли в центр вакцинации
В Испании из-за фейка тысячи людей пришли в центр вакцинации
Более четырех тысяч человек без предварительной записи пришли на вакцинацию в центр в испанской Севилье из-за распространившегося в мессенджере WhatsApp фейка о РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:52
2021-04-01T17:52
2021-04-01T17:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
whatsapp inc.
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более четырех тысяч человек без предварительной записи пришли на вакцинацию в центр в испанской Севилье из-за распространившегося в мессенджере WhatsApp фейка о том, что сделать прививку от коронавируса якобы смогут все желающие, сообщает издание ABC.Днем региональное правительство Андалусии предупредило в Twitter о том, что сообщение, распространяющиеся в WhatsApp, содержат ложную информацию.Однако ранее утром у центра вакцинации собралась толпа людей. Своей законной очереди вакцинироваться в четверг дождались две тысячи человек, в основном все старше 80 лет - их уведомили из минздрава о необходимости посетить центр в этот день. Ещё около четырех тысяч желающих пришли без приглашения, поверив слуху в WhatsApp.Как сообщили изданию в правительстве, такое скопление людей помешало упорядоченному процессу вакцинации.Источники сообщили изданию, что юристы службы здравоохранения Андалусии обратились с жалобой в национальную полицию. В жалобе указали, что это не первый случай, когда подобные слухи распространяются в Испании, и необходимо выяснить, кто стоит за фейками.
https://ria.ru/20210330/germaniya-1603535212.html
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коронавирус covid-19, whatsapp inc., андалусия, севилья, испания, twitter, в мире