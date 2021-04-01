https://ria.ru/20210401/ikony-1603841919.html

Названа стоимость реставрации пострадавших в Рогожской слободе икон

Названа стоимость реставрации пострадавших в Рогожской слободе икон

Около 500 тысяч рублей потребуется на реставрацию, укрепление, икон, пострадавших в иконохранилище во время прорыва системы отопления в Рогожской слободе в... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:42

2021-04-01T17:42

2021-04-01T17:42

религия и мировоззрение

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

москва

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Около 500 тысяч рублей потребуется на реставрацию, укрепление, икон, пострадавших в иконохранилище во время прорыва системы отопления в Рогожской слободе в Москве, рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы по ликвидации последствий аварии священник Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), иерей Алексей Лопатин.Ранее сайт РПСЦ сообщил, что 6 марта в помещении иконохранилища в Рогожской слободе прорвало систему отопления. Из-за этого часть икон пострадала от воздействия горячей воды и пара. Создана рабочая группа по ликвидации последствий аварии, ее руководителем назначен иерей Лопатин.На сайте РПСЦ открыт сбор пожертвований на реставрацию. Сообщается, что неотложные меры были приняты уже в первые дни после аварии, проделана большая работа по спасению святынь. Около 600 икон перенесены в смежное сухое помещение. Чтобы по мере высыхания отсыревших досок грунт не вздувался и не деформировался, иконы разместили горизонтально под грузом. Для этого были приобретены металлические стеллажи, а также из бруса изготовлены полки нестандартного формата. Чтобы иконы сохли постепенно и равномерно и не появилась плесень, были приобретены вентиляторы, осушитель и озонатор воздуха. На наиболее пострадавших 22 иконах был укреплен отставший от доски грунт.Рогожская слобода — центр РПЦС в Москве, духовный центр одной из ветвей старообрядчества – поповства белокриницкого согласия. Старообрядцы селились здесь с XVII века. Архитектурный ансамбль слободы окончательно сложился во второй половине XIX века, но после революция она была практически уничтожена. В 1995 году в соответствии с решением правительства Москвы церковно-архитектурный ансамбль "Рогожская слобода" был передан в безвозмездное и бессрочное пользование Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви. На территории Рогожского ансамбля храмов находится резиденция митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова).

https://ria.ru/20201109/staroobryadtsy-1583797347.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная старообрядческая церковь (рпсц), москва