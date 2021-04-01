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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210401/ikony-1603841919.html
Названа стоимость реставрации пострадавших в Рогожской слободе икон
Названа стоимость реставрации пострадавших в Рогожской слободе икон
Около 500 тысяч рублей потребуется на реставрацию, укрепление, икон, пострадавших в иконохранилище во время прорыва системы отопления в Рогожской слободе в... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:42
2021-04-01T17:42
религия и мировоззрение
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Около 500 тысяч рублей потребуется на реставрацию, укрепление, икон, пострадавших в иконохранилище во время прорыва системы отопления в Рогожской слободе в Москве, рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы по ликвидации последствий аварии священник Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), иерей Алексей Лопатин.Ранее сайт РПСЦ сообщил, что 6 марта в помещении иконохранилища в Рогожской слободе прорвало систему отопления. Из-за этого часть икон пострадала от воздействия горячей воды и пара. Создана рабочая группа по ликвидации последствий аварии, ее руководителем назначен иерей Лопатин.На сайте РПСЦ открыт сбор пожертвований на реставрацию. Сообщается, что неотложные меры были приняты уже в первые дни после аварии, проделана большая работа по спасению святынь. Около 600 икон перенесены в смежное сухое помещение. Чтобы по мере высыхания отсыревших досок грунт не вздувался и не деформировался, иконы разместили горизонтально под грузом. Для этого были приобретены металлические стеллажи, а также из бруса изготовлены полки нестандартного формата. Чтобы иконы сохли постепенно и равномерно и не появилась плесень, были приобретены вентиляторы, осушитель и озонатор воздуха. На наиболее пострадавших 22 иконах был укреплен отставший от доски грунт.Рогожская слобода — центр РПЦС в Москве, духовный центр одной из ветвей старообрядчества – поповства белокриницкого согласия. Старообрядцы селились здесь с XVII века. Архитектурный ансамбль слободы окончательно сложился во второй половине XIX века, но после революция она была практически уничтожена. В 1995 году в соответствии с решением правительства Москвы церковно-архитектурный ансамбль "Рогожская слобода" был передан в безвозмездное и бессрочное пользование Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви. На территории Рогожского ансамбля храмов находится резиденция митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова).
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русская православная старообрядческая церковь (рпсц), москва

Названа стоимость реставрации пострадавших в Рогожской слободе икон

17:42 01.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкИконы и прихожане в Покровском соборе духовного центра старообрядчества "Рогожская слобода" в Москве
Иконы и прихожане в Покровском соборе духовного центра старообрядчества Рогожская слобода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Около 500 тысяч рублей потребуется на реставрацию, укрепление, икон, пострадавших в иконохранилище во время прорыва системы отопления в Рогожской слободе в Москве, рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы по ликвидации последствий аварии священник Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), иерей Алексей Лопатин.
Ранее сайт РПСЦ сообщил, что 6 марта в помещении иконохранилища в Рогожской слободе прорвало систему отопления. Из-за этого часть икон пострадала от воздействия горячей воды и пара. Создана рабочая группа по ликвидации последствий аварии, ее руководителем назначен иерей Лопатин.
"Реставрация продлится более года. Но речь идет не о полной реставрации, а лишь о укреплении икон. Окончательная сумма будет ясна в процессе реставрации, но предварительная сумма – около 500 тысяч рублей. Сейчас идет "просушка" 500 икон, скольким потребуется укрепление, пока неясно, но это не менее половины", - сказал Лопатин.
На сайте РПСЦ открыт сбор пожертвований на реставрацию. Сообщается, что неотложные меры были приняты уже в первые дни после аварии, проделана большая работа по спасению святынь. Около 600 икон перенесены в смежное сухое помещение. Чтобы по мере высыхания отсыревших досок грунт не вздувался и не деформировался, иконы разместили горизонтально под грузом. Для этого были приобретены металлические стеллажи, а также из бруса изготовлены полки нестандартного формата. Чтобы иконы сохли постепенно и равномерно и не появилась плесень, были приобретены вентиляторы, осушитель и озонатор воздуха. На наиболее пострадавших 22 иконах был укреплен отставший от доски грунт.
Рогожская слобода — центр РПЦС в Москве, духовный центр одной из ветвей старообрядчества – поповства белокриницкого согласия. Старообрядцы селились здесь с XVII века. Архитектурный ансамбль слободы окончательно сложился во второй половине XIX века, но после революция она была практически уничтожена. В 1995 году в соответствии с решением правительства Москвы церковно-архитектурный ансамбль "Рогожская слобода" был передан в безвозмездное и бессрочное пользование Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви. На территории Рогожского ансамбля храмов находится резиденция митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова).
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Религия и мировоззрениеРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Москва
 
 
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