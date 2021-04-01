https://ria.ru/20210401/igra-1603804221.html

США ведут "опасную игру со спичками", заявил Лавров

США ведут "опасную игру со спичками", заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о санкциях США в отношении РФ и планах по продвижению инфраструктуры НАТО на восток, заявил, что Вашингтон... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:13

2021-04-01T15:13

2021-04-01T16:10

северный поток — 2

сергей лавров

нато

евросоюз

дмитрий песков

владимир путин

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о санкциях США в отношении РФ и планах по продвижению инфраструктуры НАТО на восток, заявил, что Вашингтон "упражняется в бессмысленности"."Диапазон моих оценок происходящего – от "упражнения в бессмысленности" до "опаснейшей игры со спичками", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".Кроме того, США заявляют, что продолжат вводить санкции против проекта "Северный поток 2". В середине марта Вашингтон также расширил экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210331/antonov-1603681573.html

https://ria.ru/20210331/ritorika-1603561232.html

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, сергей лавров, нато, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире