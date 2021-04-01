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США ведут "опасную игру со спичками", заявил Лавров
США ведут "опасную игру со спичками", заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о санкциях США в отношении РФ и планах по продвижению инфраструктуры НАТО на восток, заявил, что Вашингтон... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:13
2021-04-01T16:10
северный поток — 2
сергей лавров
нато
евросоюз
дмитрий песков
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о санкциях США в отношении РФ и планах по продвижению инфраструктуры НАТО на восток, заявил, что Вашингтон "упражняется в бессмысленности"."Диапазон моих оценок происходящего – от "упражнения в бессмысленности" до "опаснейшей игры со спичками", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".Кроме того, США заявляют, что продолжат вводить санкции против проекта "Северный поток 2". В середине марта Вашингтон также расширил экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
https://ria.ru/20210331/antonov-1603681573.html
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северный поток — 2, сергей лавров, нато, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире

США ведут "опасную игру со спичками", заявил Лавров

15:13 01.04.2021 (обновлено: 16:10 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о санкциях США в отношении РФ и планах по продвижению инфраструктуры НАТО на восток, заявил, что Вашингтон "упражняется в бессмысленности".
"Диапазон моих оценок происходящего – от "упражнения в бессмысленности" до "опаснейшей игры со спичками", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 18:11
Антонов заявил, что Россия "не будет бегать" за США
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".
Кроме того, США заявляют, что продолжат вводить санкции против проекта "Северный поток 2". В середине марта Вашингтон также расширил экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 08:49
Hill: в США десятки организаций призвали Байдена начать диалог с Россией
В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
 
Северный поток — 2Сергей ЛавровНАТОЕвросоюзДмитрий ПесковВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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