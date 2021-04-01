https://ria.ru/20210401/frodo-1603721827.html

Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"

Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"

"Пятый канал" опубликовал считавшийся утерянным советский телеспектакль по мотивам первой части трилогии "Властелин колец" Джона Р. Р. Толкина. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T01:16

2021-04-01T01:16

2021-04-01T01:16

культура

елена соловей

россия

властелин колец

кино и сериалы

георгий штиль

джон толкиен

джон толкин

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603721808_0:173:1175:833_1920x0_80_0_0_0806168fcdbfc05eb6f19687bec96706.png

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. "Пятый канал" опубликовал считавшийся утерянным советский телеспектакль по мотивам первой части трилогии "Властелин колец" Джона Р. Р. Толкина.Как сообщается, отечественную экранизацию в двух частях сняли на студии Ленинградского телевидения в 1991 году.Режиссером постановки и его сценаристом выступила Наталья Серебрякова. Главные роли исполнили Валерий Дьяченко (Фродо), Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гэндальф) и Елена Соловей (Галадриэль).Также отмечается, что в советской экранизации, опередившей знаменитую работу Питера Джексона на десять лет, удалось сохранить многие важные сюжетные ходы.

https://ria.ru/20210205/kino-1596066754.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена соловей , россия, властелин колец, кино и сериалы, георгий штиль, джон толкиен, джон толкин, ссср