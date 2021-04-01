https://ria.ru/20210401/frodo-1603721827.html
Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
"Пятый канал" опубликовал считавшийся утерянным советский телеспектакль по мотивам первой части трилогии "Властелин колец" Джона Р. Р. Толкина. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T01:16
2021-04-01T01:16
2021-04-01T01:16
культура
елена соловей
россия
властелин колец
кино и сериалы
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джон толкиен
джон толкин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. "Пятый канал" опубликовал считавшийся утерянным советский телеспектакль по мотивам первой части трилогии "Властелин колец" Джона Р. Р. Толкина.Как сообщается, отечественную экранизацию в двух частях сняли на студии Ленинградского телевидения в 1991 году.Режиссером постановки и его сценаристом выступила Наталья Серебрякова. Главные роли исполнили Валерий Дьяченко (Фродо), Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гэндальф) и Елена Соловей (Галадриэль).Также отмечается, что в советской экранизации, опередившей знаменитую работу Питера Джексона на десять лет, удалось сохранить многие важные сюжетные ходы.
https://ria.ru/20210205/kino-1596066754.html
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