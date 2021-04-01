https://ria.ru/20210401/dron-1603724111.html

Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете

Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете

Беспилотные летательные аппараты в перспективе смогут летать неограниченное время, подпитываясь энергией, передаваемой лазерным лучом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T03:30

2021-04-01T03:30

2021-04-01T03:30

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москва

самара

белоруссия

технологии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты в перспективе смогут летать неограниченное время, подпитываясь энергией, передаваемой лазерным лучом, заявил РИА Новости президент Лазерной ассоциации доктор физико-математических наук Иван Ковш.В настоящее время в Москве проходит XV Международная выставка "Фотоника: мир лазеров и оптики".Ученый отметил, что по данному направлению в России ведутся длительные эксперименты, результаты которых увенчались успехом. На сегодняшний день дрон, питаемый лазерным лучом с земли, может совершать продолжительные полеты на расстояние нескольких сотен метров. Собеседник агентства пояснил, что возможны разные варианты подпитки беспилотников лазером в зависимости от того, установлены ли на них аккумуляторы. БЛА может подзаряжаться от лазера, совершать автономные полеты и потом возвращаться в район действия луча за дополнительной энергией.При очевидных плюсах данной технологии, позволяющей беспилотникам летать практически неограниченное время, ученый отметил и ее слабую сторону - ограничение по дальности полета."Пока лазер работает, беспилотник сможет летать, сколько нужно. Другое дело, что есть ограничение по дистанции - он не сможет улететь, скажем, за 100 километров, потому что за горизонт попасть сложно", - пояснил Ковш.Лазерная ассоциация (ЛАС) - международная некоммерческая организация, цель которой - всемерное содействие созданию и внедрению передовой отечественной лазерной техники путем налаживания и укрепления взаимовыгодных связей между создателями и пользователями лазеров, информационный обмен и сотрудничество с зарубежными институтами, специализирующимися на лазерных технологиях.Республиканские центры ЛАС действуют в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Украине. Региональные центры - в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Саратове, Петербурге, Томске. Члены ассоциации выпускают более 90% всех имеющихся на внутреннем рынке моделей лазерной техники и публикуют 70% всех научных статей по лазерной тематике, появляющихся на русском языке.

https://ria.ru/20210310/raketa-1600545519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, самара, белоруссия, технологии