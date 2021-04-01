https://ria.ru/20210401/dron-1603724111.html
Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
Беспилотные летательные аппараты в перспективе смогут летать неограниченное время, подпитываясь энергией, передаваемой лазерным лучом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T03:30
2021-04-01T03:30
2021-04-01T03:30
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты в перспективе смогут летать неограниченное время, подпитываясь энергией, передаваемой лазерным лучом, заявил РИА Новости президент Лазерной ассоциации доктор физико-математических наук Иван Ковш.В настоящее время в Москве проходит XV Международная выставка "Фотоника: мир лазеров и оптики".Ученый отметил, что по данному направлению в России ведутся длительные эксперименты, результаты которых увенчались успехом. На сегодняшний день дрон, питаемый лазерным лучом с земли, может совершать продолжительные полеты на расстояние нескольких сотен метров. Собеседник агентства пояснил, что возможны разные варианты подпитки беспилотников лазером в зависимости от того, установлены ли на них аккумуляторы. БЛА может подзаряжаться от лазера, совершать автономные полеты и потом возвращаться в район действия луча за дополнительной энергией.При очевидных плюсах данной технологии, позволяющей беспилотникам летать практически неограниченное время, ученый отметил и ее слабую сторону - ограничение по дальности полета."Пока лазер работает, беспилотник сможет летать, сколько нужно. Другое дело, что есть ограничение по дистанции - он не сможет улететь, скажем, за 100 километров, потому что за горизонт попасть сложно", - пояснил Ковш.Лазерная ассоциация (ЛАС) - международная некоммерческая организация, цель которой - всемерное содействие созданию и внедрению передовой отечественной лазерной техники путем налаживания и укрепления взаимовыгодных связей между создателями и пользователями лазеров, информационный обмен и сотрудничество с зарубежными институтами, специализирующимися на лазерных технологиях.Республиканские центры ЛАС действуют в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Украине. Региональные центры - в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Саратове, Петербурге, Томске. Члены ассоциации выпускают более 90% всех имеющихся на внутреннем рынке моделей лазерной техники и публикуют 70% всех научных статей по лазерной тематике, появляющихся на русском языке.
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РИА Новости
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россия, москва, самара, белоруссия, технологии
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты в перспективе смогут летать неограниченное время, подпитываясь энергией, передаваемой лазерным лучом, заявил РИА Новости президент Лазерной ассоциации доктор физико-математических наук Иван Ковш.
В настоящее время в Москве
проходит XV Международная выставка "Фотоника: мир лазеров и оптики".
"Одно из наиболее интересных и перспективных направлений применения лазерных технологий - дроны, которые сегодня повсеместно используются. Есть две задачи - чтобы он долго летал или чтобы он, наоборот, вообще не летал. Чтобы он долго-долго летал, на него нужно послать энергию, "напитать". Конечно, можно поставить на беспилотник солнечную батарейку – такой способ применяется и сейчас, а можно просто попасть в него лучом невидимого лазера, и он будет летать беспосадочно хоть всю жизнь и причем на достаточно большом расстоянии", - сказал Ковш.
Ученый отметил, что по данному направлению в России ведутся длительные эксперименты, результаты которых увенчались успехом. На сегодняшний день дрон, питаемый лазерным лучом с земли, может совершать продолжительные полеты на расстояние нескольких сотен метров. Собеседник агентства пояснил, что возможны разные варианты подпитки беспилотников лазером в зависимости от того, установлены ли на них аккумуляторы. БЛА может подзаряжаться от лазера, совершать автономные полеты и потом возвращаться в район действия луча за дополнительной энергией.
При очевидных плюсах данной технологии, позволяющей беспилотникам летать практически неограниченное время, ученый отметил и ее слабую сторону - ограничение по дальности полета.
"Пока лазер работает, беспилотник сможет летать, сколько нужно. Другое дело, что есть ограничение по дистанции - он не сможет улететь, скажем, за 100 километров, потому что за горизонт попасть сложно", - пояснил Ковш.
Лазерная ассоциация (ЛАС) - международная некоммерческая организация, цель которой - всемерное содействие созданию и внедрению передовой отечественной лазерной техники путем налаживания и укрепления взаимовыгодных связей между создателями и пользователями лазеров, информационный обмен и сотрудничество с зарубежными институтами, специализирующимися на лазерных технологиях.
Республиканские центры ЛАС действуют в Армении
, Белоруссии, Казахстане
, Киргизии, Узбекистане
, Украине. Региональные центры - в Екатеринбурге
, Новосибирске, Самаре, Саратове
, Петербурге, Томске
. Члены ассоциации выпускают более 90% всех имеющихся на внутреннем рынке моделей лазерной техники и публикуют 70% всех научных статей по лазерной тематике, появляющихся на русском языке.