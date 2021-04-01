https://ria.ru/20210401/dobrovinskiy-1603815581.html

Добровинский вызвался защищать пострадавшую в ДТП на Садовом кольце

Добровинский вызвался защищать пострадавшую в ДТП на Садовом кольце

Глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский заявил РИА Новости, что готов бесплатно представлять интересы потерпевшей стороны в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T16:04

2021-04-01T16:04

2021-04-02T00:28

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

садовое кольцо (москва)

александр добровинский

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский заявил РИА Новости, что готов бесплатно представлять интересы потерпевшей стороны в связи с произошедшей сегодня аварией на Садовом кольце в Москве.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель выехал на встречную полосу, в итоге в ДТП попали пять машин. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen - по данным дептранса, она в реанимации. Одним из участников аварии, по информации источника РИА Новости, стал блогер Эдвард Бил."Если ко мне обратится пострадавшая или ее семья, я, конечно, готов им помочь. И сделаю это бескорыстно", - сказал Добровинский.Ранее он представлял интересы родственников погибшего курьера в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. После судебного процесса Добровинского, как и его визави Эльмана Пашаева, лишили адвокатского статуса за нарушения этики.Как заявил дептранс Москвы, машина, из-за которой произошло массовое ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим, но штрафы не были выписаны, так как автомобиль ездил по подложным номерам.ДТП, которое устроил Ефремов 8 июня 2020 года, произошло неподалеку от сегодняшней аварии - тоже на Смоленской площади. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов уже отбывает наказание 7,5-летний срок в колонии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/dtp-1603809120.html

садовое кольцо (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, садовое кольцо (москва), александр добровинский, авто, москва, происшествия