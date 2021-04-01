Добровинский вызвался защищать пострадавшую в ДТП на Садовом кольце

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский заявил РИА Новости, что готов бесплатно представлять интересы потерпевшей стороны в связи с произошедшей сегодня аварией на Садовом кольце в Москве.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель выехал на встречную полосу, в итоге в ДТП попали пять машин. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen - по данным дептранса, она в реанимации. Одним из участников аварии, по информации источника РИА Новости, стал блогер Эдвард Бил."Если ко мне обратится пострадавшая или ее семья, я, конечно, готов им помочь. И сделаю это бескорыстно", - сказал Добровинский.Ранее он представлял интересы родственников погибшего курьера в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. После судебного процесса Добровинского, как и его визави Эльмана Пашаева, лишили адвокатского статуса за нарушения этики.Как заявил дептранс Москвы, машина, из-за которой произошло массовое ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим, но штрафы не были выписаны, так как автомобиль ездил по подложным номерам.ДТП, которое устроил Ефремов 8 июня 2020 года, произошло неподалеку от сегодняшней аварии - тоже на Смоленской площади. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов уже отбывает наказание 7,5-летний срок в колонии.
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский заявил РИА Новости, что готов бесплатно представлять интересы потерпевшей стороны в связи с произошедшей сегодня аварией на Садовом кольце в Москве.
По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель выехал на встречную полосу, в итоге в ДТП попали пять машин. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen - по данным дептранса, она в реанимации. Одним из участников аварии, по информации источника РИА Новости, стал блогер Эдвард Бил.
"Если ко мне обратится пострадавшая или ее семья, я, конечно, готов им помочь. И сделаю это бескорыстно", - сказал Добровинский.
Ранее он представлял интересы родственников погибшего курьера в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. После судебного процесса Добровинского, как и его визави Эльмана Пашаева, лишили адвокатского статуса за нарушения этики.
Как заявил дептранс Москвы, машина, из-за которой произошло массовое ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим, но штрафы не были выписаны, так как автомобиль ездил по подложным номерам.
ДТП, которое устроил Ефремов 8 июня 2020 года, произошло неподалеку от сегодняшней аварии - тоже на Смоленской площади. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов уже отбывает наказание 7,5-летний срок в колонии.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
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На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
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Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
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