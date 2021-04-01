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В России планируют построить 82 новые инфекционные больницы
В России планируют построить 82 новые инфекционные больницы
В рамках модернизации инфекционной службы в России планируется строительство 82 новых инфекционных корпусов в составе многопрофильных больниц в 50 субъектах РФ, РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T21:24
2021-04-01T21:24
россия
галина карелова
здоровье - общество
михаил мишустин
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В рамках модернизации инфекционной службы в России планируется строительство 82 новых инфекционных корпусов в составе многопрофильных больниц в 50 субъектах РФ, сообщила РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Галина Карелова."В рамках исполнения пункта 2 поручений по итогам встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации, состоявшейся в феврале текущего года, Минздравом подготовлены предложения по модернизации инфекционной службы с учетом региональных программ", - сказала Карелова.По ее словам, "планируется дополнительное строительство 82 новых инфекционных корпусов в составе многопрофильных больниц в 50 субъектах РФ, капитальный ремонт и реконструкция 955 инфекционных отделений, оснащение их современным медицинским оборудованием".Кроме того, предусмотрено строительство и ремонт лабораторий, создание научно-клинического производственного комплекса, в том числе строительство федерального научно-клинического центра по инфекционным болезням, добавила она."Инфекционные болезни продолжают оставаться одной из главных проблем в сфере общественного здравоохранения. Именно вопросы развития и постоянного поддержания на современном уровне соответствующей материально-технической базы инфекционной службы являются ключевыми в области обеспечения готовности и надлежащего реагирования на новые угрозы", - отметила политик.По мнению Кареловой, принятые меры позволят России повысить уровень противодействия инфекционным заболеваниям, а также "помогут в большей степени защитить наших граждан как от сезонных вспышек, так и от угроз глобального уровня".
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россия, галина карелова, здоровье - общество, михаил мишустин, совет федерации рф, общество

В России планируют построить 82 новые инфекционные больницы

21:24 01.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИнфекционная больница
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В рамках модернизации инфекционной службы в России планируется строительство 82 новых инфекционных корпусов в составе многопрофильных больниц в 50 субъектах РФ, сообщила РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
"В рамках исполнения пункта 2 поручений по итогам встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации, состоявшейся в феврале текущего года, Минздравом подготовлены предложения по модернизации инфекционной службы с учетом региональных программ", - сказала Карелова.
По ее словам, "планируется дополнительное строительство 82 новых инфекционных корпусов в составе многопрофильных больниц в 50 субъектах РФ, капитальный ремонт и реконструкция 955 инфекционных отделений, оснащение их современным медицинским оборудованием".
Кроме того, предусмотрено строительство и ремонт лабораторий, создание научно-клинического производственного комплекса, в том числе строительство федерального научно-клинического центра по инфекционным болезням, добавила она.
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"Инфекционные болезни продолжают оставаться одной из главных проблем в сфере общественного здравоохранения. Именно вопросы развития и постоянного поддержания на современном уровне соответствующей материально-технической базы инфекционной службы являются ключевыми в области обеспечения готовности и надлежащего реагирования на новые угрозы", - отметила политик.
По мнению Кареловой, принятые меры позволят России повысить уровень противодействия инфекционным заболеваниям, а также "помогут в большей степени защитить наших граждан как от сезонных вспышек, так и от угроз глобального уровня".
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