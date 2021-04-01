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Жириновский посоветовал Байдену отречься от сына
Жириновский посоветовал Байдену отречься от сына
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал президенту США Джо Байдену отказаться от непутевого сына, описавшего в своих мемуарах историю с работой в украинской РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:12
2021-04-01T18:21
россия
хантер байден
лдпр
джо байден
владимир жириновский
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал президенту США Джо Байдену отказаться от непутевого сына, описавшего в своих мемуарах историю с работой в украинской компании Burisma и рассказавшего о своей наркозависимости.Мемуары Хантера Байдена Beautiful Things ("Прекрасные дела") выйдут 6 апреля. Он подробно описывает историю своей алкогольной и наркозависимости, что пагубно сказалось на его отношениях с семьей, а также говорит о работе в украинской газовой компании Burisma, сообщает издание Washington Post, которое получило копию книги.По его мнению, "только так можно очистить свою репутацию и сохранить авторитет", иначе "Хантер его в могилу загонит".Лидер ЛДПР отмечает, что Байден-младший "открыто пишет, что получал зарплату в украинской фирме &lt;…&gt;, куда устроился благодаря фамилии своего влиятельного отца". "А сейчас он заработает на книге обо всех этих скандальных подробностях своей жизни, которые, конечно, ударят по его отцу. Это подлость, конечно", — заявил Жириновский.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа подозревают, что он использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они обвиняют действующего американского лидера в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
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россия, хантер байден, лдпр, джо байден, владимир жириновский, сша, в мире

Жириновский посоветовал Байдену отречься от сына

14:12 01.04.2021 (обновлено: 18:21 01.04.2021)
 
© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Visar Kryeziu
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал президенту США Джо Байдену отказаться от непутевого сына, описавшего в своих мемуарах историю с работой в украинской компании Burisma и рассказавшего о своей наркозависимости.
Мемуары Хантера Байдена Beautiful Things ("Прекрасные дела") выйдут 6 апреля. Он подробно описывает историю своей алкогольной и наркозависимости, что пагубно сказалось на его отношениях с семьей, а также говорит о работе в украинской газовой компании Burisma, сообщает издание Washington Post, которое получило копию книги.

"Я бы рекомендовал Джозефу Байдену отказаться от такого сына-негодяя, посадить его под домашний арест и запретить выход этой книги", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его мнению, "только так можно очистить свою репутацию и сохранить авторитет", иначе "Хантер его в могилу загонит".
Лидер ЛДПР отмечает, что Байден-младший "открыто пишет, что получал зарплату в украинской фирме <…>, куда устроился благодаря фамилии своего влиятельного отца".
"А сейчас он заработает на книге обо всех этих скандальных подробностях своей жизни, которые, конечно, ударят по его отцу. Это подлость, конечно", — заявил Жириновский.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа подозревают, что он использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они обвиняют действующего американского лидера в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 08:40
СМИ: сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики
 
РоссияХантер БайденЛДПРДжо БайденВладимир ЖириновскийСШАВ мире
 
 
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