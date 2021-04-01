https://ria.ru/20210401/bayden-1603790853.html

Жириновский посоветовал Байдену отречься от сына

Жириновский посоветовал Байдену отречься от сына

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал президенту США Джо Байдену отказаться от непутевого сына, описавшего в своих мемуарах историю с работой в украинской РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:12

2021-04-01T14:12

2021-04-01T18:21

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал президенту США Джо Байдену отказаться от непутевого сына, описавшего в своих мемуарах историю с работой в украинской компании Burisma и рассказавшего о своей наркозависимости.Мемуары Хантера Байдена Beautiful Things ("Прекрасные дела") выйдут 6 апреля. Он подробно описывает историю своей алкогольной и наркозависимости, что пагубно сказалось на его отношениях с семьей, а также говорит о работе в украинской газовой компании Burisma, сообщает издание Washington Post, которое получило копию книги.По его мнению, "только так можно очистить свою репутацию и сохранить авторитет", иначе "Хантер его в могилу загонит".Лидер ЛДПР отмечает, что Байден-младший "открыто пишет, что получал зарплату в украинской фирме <…>, куда устроился благодаря фамилии своего влиятельного отца". "А сейчас он заработает на книге обо всех этих скандальных подробностях своей жизни, которые, конечно, ударят по его отцу. Это подлость, конечно", — заявил Жириновский.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа подозревают, что он использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они обвиняют действующего американского лидера в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.

https://ria.ru/20210401/bayden-1603731581.html

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