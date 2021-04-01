https://ria.ru/20210401/baskov-1603677398.html
Басков рассказал, для кого пел "Шарманку" 28 раз подряд
Басков рассказал, для кого пел "Шарманку" 28 раз подряд
Певец Николай Басков в недавнем выпуске YouTube-шоу "Студия 69" вспомнил, как 28 раз исполнил свой хит "Шарманка" перед бывшим президентом России Борисом... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T01:33
2021-04-01T01:33
2021-04-01T01:33
таисия повалий
youtube
шоубиз
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борис ельцин
николай басков
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Певец Николай Басков в недавнем выпуске YouTube-шоу "Студия 69" вспомнил, как 28 раз исполнил свой хит "Шарманка" перед бывшим президентом России Борисом Ельциным. По словам Баскова, это произошло на большом частном мероприятии примерно в 2001 году. Так получилось, что Ельцин просил его петь исключительно эту песню.Артист был гостем программы вместе со Славой Марлоу — продюсером, блогером и композитором. Они обменялись песнями друг друга, исполнив кавер в своей манере и обработке. Николаю досталась композиция "Паранойя", а Славе — хит 2007 года "Ты Далеко", который Басков когда-то пел в дуэте с Таисией Повалий.
https://ria.ru/20201225/baskov-1590917720.html
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таисия повалий, youtube, шоу-бизнес, борис ельцин, николай басков