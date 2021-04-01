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Шоубиз
https://ria.ru/20210401/baskov-1603677398.html
Басков рассказал, для кого пел "Шарманку" 28 раз подряд
Басков рассказал, для кого пел "Шарманку" 28 раз подряд
Певец Николай Басков в недавнем выпуске YouTube-шоу "Студия 69" вспомнил, как 28 раз исполнил свой хит "Шарманка" перед бывшим президентом России Борисом... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T01:33
2021-04-01T01:33
таисия повалий
youtube
шоубиз
шоу-бизнес
борис ельцин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Певец Николай Басков в недавнем выпуске YouTube-шоу "Студия 69" вспомнил, как 28 раз исполнил свой хит "Шарманка" перед бывшим президентом России Борисом Ельциным. По словам Баскова, это произошло на большом частном мероприятии примерно в 2001 году. Так получилось, что Ельцин просил его петь исключительно эту песню.Артист был гостем программы вместе со Славой Марлоу — продюсером, блогером и композитором. Они обменялись песнями друг друга, исполнив кавер в своей манере и обработке. Николаю досталась композиция "Паранойя", а Славе — хит 2007 года "Ты Далеко", который Басков когда-то пел в дуэте с Таисией Повалий.
https://ria.ru/20201225/baskov-1590917720.html
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таисия повалий, youtube, шоу-бизнес, борис ельцин, николай басков

Басков рассказал, для кого пел "Шарманку" 28 раз подряд

01:33 01.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Певец Николай Басков в недавнем выпуске YouTube-шоу "Студия 69" вспомнил, как 28 раз исполнил свой хит "Шарманка" перед бывшим президентом России Борисом Ельциным.
По словам Баскова, это произошло на большом частном мероприятии примерно в 2001 году. Так получилось, что Ельцин просил его петь исключительно эту песню.

"Отказать ему было нельзя", — пояснил Басков.

Артист был гостем программы вместе со Славой Марлоу — продюсером, блогером и композитором. Они обменялись песнями друг друга, исполнив кавер в своей манере и обработке.
Николаю досталась композиция "Паранойя", а Славе — хит 2007 года "Ты Далеко", который Басков когда-то пел в дуэте с Таисией Повалий.
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:46Шоубиз
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ШоубизТаисия ПовалийYouTubeШоу-бизнесБорис ЕльцинНиколай Басков
 
 
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