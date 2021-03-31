https://ria.ru/20210331/zhivotnye-1603675226.html

Томские ученые выяснят причины массовой гибели диких животных в Дагестане

Томские ученые выяснят причины массовой гибели диких животных в Дагестане

Биологи Томского государственного университета разберутся в причинах массовой гибели диких животных в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:43

2021-03-31T17:43

2021-03-31T17:43

новости - экология

каспийское море

республика дагестан

томский государственный университет

кизлярский район

общество

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МАХАЧКАЛА, 31 мар – РИА Новости. Биологи Томского государственного университета разберутся в причинах массовой гибели диких животных в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра (КПЦ) Заур Гапизов.Ранее сотрудники КПЦ фиксировали массовую гибель краснокнижной каспийской нерпы в море, диких птиц на Аграханском заливе и заливе "Муравейник", а также краснокнижного кудрявого пеликана в Кизлярском районе. Каспийский природоохранный центр пригласил биологов ТГУ обследовать побережье Каспийского моря и прибрежных вод. По словам Гапизова, технологии томских ученых помогут оценить загрязненность окружающей среды и получить данные для выявления причины экологических проблем.Учёный Биологического института ТГУ, заместитель генерального директора АНО "Каспийский природоохранный центр" по науке Александр Жигалин добавил, что Каспийское море имеет колоссальное значение с точки зрения охраны природы, развития экономики страны и рекреационного потенциала, но в его акваторию попадает очень много стоков, и это не может не оказывать влияние на его состояние."Одной из главных задач центра является оценка загрязненности акватории моря и впадающих в него рек, а также создание общедоступного ГИС-портала, содержащего результаты независимых исследований.Чтобы выяснить, какие факторы являются причиной гибели животных – естественные или антропогенные, центр планирует наладить сотрудничество с Томским государственным университетом и применять его технологии в обследовании Каспия. В частности, может быть использована технология исследования концентрации микропластика в природных объектах, созданная биологами ТГУ", – рассказал Жигалин.

https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html

https://ria.ru/20210331/zhivotnye-1603646539.html

каспийское море

кизлярский район

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новости - экология, каспийское море, республика дагестан, томский государственный университет, кизлярский район, общество