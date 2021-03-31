https://ria.ru/20210331/zhivotnye-1603675226.html
Томские ученые выяснят причины массовой гибели диких животных в Дагестане
Томские ученые выяснят причины массовой гибели диких животных в Дагестане
Биологи Томского государственного университета разберутся в причинах массовой гибели диких животных в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:43
2021-03-31T17:43
2021-03-31T17:43
новости - экология
каспийское море
республика дагестан
томский государственный университет
кизлярский район
общество
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МАХАЧКАЛА, 31 мар – РИА Новости. Биологи Томского государственного университета разберутся в причинах массовой гибели диких животных в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра (КПЦ) Заур Гапизов.Ранее сотрудники КПЦ фиксировали массовую гибель краснокнижной каспийской нерпы в море, диких птиц на Аграханском заливе и заливе "Муравейник", а также краснокнижного кудрявого пеликана в Кизлярском районе. Каспийский природоохранный центр пригласил биологов ТГУ обследовать побережье Каспийского моря и прибрежных вод. По словам Гапизова, технологии томских ученых помогут оценить загрязненность окружающей среды и получить данные для выявления причины экологических проблем.Учёный Биологического института ТГУ, заместитель генерального директора АНО "Каспийский природоохранный центр" по науке Александр Жигалин добавил, что Каспийское море имеет колоссальное значение с точки зрения охраны природы, развития экономики страны и рекреационного потенциала, но в его акваторию попадает очень много стоков, и это не может не оказывать влияние на его состояние."Одной из главных задач центра является оценка загрязненности акватории моря и впадающих в него рек, а также создание общедоступного ГИС-портала, содержащего результаты независимых исследований.Чтобы выяснить, какие факторы являются причиной гибели животных – естественные или антропогенные, центр планирует наладить сотрудничество с Томским государственным университетом и применять его технологии в обследовании Каспия. В частности, может быть использована технология исследования концентрации микропластика в природных объектах, созданная биологами ТГУ", – рассказал Жигалин.
https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html
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РИА Новости
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новости - экология, каспийское море, республика дагестан, томский государственный университет, кизлярский район, общество
МАХАЧКАЛА, 31 мар – РИА Новости.
Биологи Томского государственного университета
разберутся в причинах массовой гибели диких животных в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра (КПЦ) Заур Гапизов.
Ранее сотрудники КПЦ фиксировали массовую гибель краснокнижной каспийской нерпы в море, диких птиц на Аграханском заливе и заливе "Муравейник", а также краснокнижного кудрявого пеликана в Кизлярском районе
. Каспийский природоохранный центр пригласил биологов ТГУ обследовать побережье Каспийского моря
и прибрежных вод. По словам Гапизова, технологии томских ученых помогут оценить загрязненность окружающей среды и получить данные для выявления причины экологических проблем.
"У Томского государственного университета имеются необходимое оборудование для оценки загрязненности окружающей среды микропластиком и высококвалифицированные ученые, способные грамотно интерпретировать результаты исследования. В последнее время участились случаи массовой гибели диких животных, в том числе занесенных в красные книги. Очевидно, что только микропластик не мог спровоцировать падеж животных, но и исключить его опосредованное влияние мы не можем", – рассказал Гапизов.
Учёный Биологического института ТГУ, заместитель генерального директора АНО "Каспийский природоохранный центр" по науке Александр Жигалин добавил, что Каспийское море имеет колоссальное значение с точки зрения охраны природы, развития экономики страны и рекреационного потенциала, но в его акваторию попадает очень много стоков, и это не может не оказывать влияние на его состояние.
"Одной из главных задач центра является оценка загрязненности акватории моря и впадающих в него рек, а также создание общедоступного ГИС-портала, содержащего результаты независимых исследований.
Чтобы выяснить, какие факторы являются причиной гибели животных – естественные или антропогенные, центр планирует наладить сотрудничество с Томским государственным университетом и применять его технологии в обследовании Каспия. В частности, может быть использована технология исследования концентрации микропластика в природных объектах, созданная биологами ТГУ", – рассказал Жигалин.