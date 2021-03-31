https://ria.ru/20210331/vulkany-1603553552.html
Ученые оценили влияние вулканов на климат
Ученые оценили влияние вулканов на климат
Вулканические события, которые выбросят в атмосферу такое количество пепла, которого будет достаточно для отражения солнечной энергии в течении долгого времени... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T04:38
2021-03-31T04:38
2021-03-31T04:38
наука
россия
российская академия наук
москва
наука
вулкан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591027621_0:175:1678:1119_1920x0_80_0_0_8aedfecce7ebbabe5570cb4c79bc553e.jpg
МОСКВА, 31 апр - РИА Новости. Вулканические события, которые выбросят в атмосферу такое количество пепла, которого будет достаточно для отражения солнечной энергии в течении долгого времени и похолодания климата, маловероятны, сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости накануне Дня вулканолога.Бытует распространенное убеждение, что извержение вулкана способно охладить планету и нивелировать потепление, которое спровоцировано человеком. Ученые опровергли этот миф, относящийся к вулканам.Как уточнил климатолог, сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, даже крупные извержения могут привести только к похолоданию на 2-3 года. Самое сильное охлаждение может произойти от извержения вулкана в тропиках. В этом случае, пепел оказывается в стратосфере, где действует особенная циркуляция воздушных масс, которая за год разносит пепел по всему земному шару. Однако со временем пепел осядет в тропосферу, а оттуда его уже вымоет с осадками."Теоретически, если условно пойдут извергаться вулканы один за другим в тропиках, то это может привести к формированию экрана из пепла, и он может охладить планету. Причем извержения должны повторятся каждые 2-3 года, чтобы поддерживать содержание пепла в атмосфере", - сказал Чернокульский.Он также отметил, что ученые рассматривали варианты искусственного охлаждения планеты за счет распыления мелких частиц, которые бы действовали, как пепел. Но у этой системы слишком много побочных эффектов, чтобы на нее можно было положиться.Как уточнил Мельник, извержение Тамборы привело к неурожаю в последующий год, и именно из-за этого погибло больше людей, чем от самого извержения.
https://ria.ru/20210330/vulkany-1603387909.html
https://ria.ru/20210330/vulkan-1603386006.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591027621_174:0:1666:1119_1920x0_80_0_0_318023895d67ace51d0cbeb50c1fa00b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, москва, наука, вулкан
МОСКВА, 31 апр - РИА Новости. Вулканические события, которые выбросят в атмосферу такое количество пепла, которого будет достаточно для отражения солнечной энергии в течении долгого времени и похолодания климата, маловероятны, сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости накануне Дня вулканолога.
Бытует распространенное убеждение, что извержение вулкана способно охладить планету и нивелировать потепление, которое спровоцировано человеком. Ученые опровергли этот миф, относящийся к вулканам.
"Для того, чтобы пепел нивелировал изменения климата, должно произойти очень крупное извержение. К счастью, извержение такого масштаба мы никогда в человеческой истории не наблюдали. Последнее суперизвержение вулкана Тоба было 74 тысячи лет назад. Тогда, по разным оценкам, погибло до 80% всего живого на Земле, хотя не все ученые с этим согласны. Более близкое событие к нам - это извержение вулкана Тамбора в 1815 году, погибли около 70 тысяч людей. Такие крупные извержения существенно влияют на климат, могут охлаждать Землю, а мелкие почти незаметны с точки зрения климата", - сказал заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник.
Как уточнил климатолог, сотрудник Института физики атмосферы РАН
Александр Чернокульский, даже крупные извержения могут привести только к похолоданию на 2-3 года. Самое сильное охлаждение может произойти от извержения вулкана в тропиках. В этом случае, пепел оказывается в стратосфере, где действует особенная циркуляция воздушных масс, которая за год разносит пепел по всему земному шару. Однако со временем пепел осядет в тропосферу, а оттуда его уже вымоет с осадками.
"Теоретически, если условно пойдут извергаться вулканы один за другим в тропиках, то это может привести к формированию экрана из пепла, и он может охладить планету. Причем извержения должны повторятся каждые 2-3 года, чтобы поддерживать содержание пепла в атмосфере", - сказал Чернокульский.
Он также отметил, что ученые рассматривали варианты искусственного охлаждения планеты за счет распыления мелких частиц, которые бы действовали, как пепел. Но у этой системы слишком много побочных эффектов, чтобы на нее можно было положиться.
Как уточнил Мельник, извержение Тамборы привело к неурожаю в последующий год, и именно из-за этого погибло больше людей, чем от самого извержения.