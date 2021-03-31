https://ria.ru/20210331/vulkany-1603553552.html

Ученые оценили влияние вулканов на климат

Ученые оценили влияние вулканов на климат

Вулканические события, которые выбросят в атмосферу такое количество пепла, которого будет достаточно для отражения солнечной энергии в течении долгого времени... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T04:38

2021-03-31T04:38

2021-03-31T04:38

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москва

наука

вулкан

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МОСКВА, 31 апр - РИА Новости. Вулканические события, которые выбросят в атмосферу такое количество пепла, которого будет достаточно для отражения солнечной энергии в течении долгого времени и похолодания климата, маловероятны, сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости накануне Дня вулканолога.Бытует распространенное убеждение, что извержение вулкана способно охладить планету и нивелировать потепление, которое спровоцировано человеком. Ученые опровергли этот миф, относящийся к вулканам.Как уточнил климатолог, сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, даже крупные извержения могут привести только к похолоданию на 2-3 года. Самое сильное охлаждение может произойти от извержения вулкана в тропиках. В этом случае, пепел оказывается в стратосфере, где действует особенная циркуляция воздушных масс, которая за год разносит пепел по всему земному шару. Однако со временем пепел осядет в тропосферу, а оттуда его уже вымоет с осадками."Теоретически, если условно пойдут извергаться вулканы один за другим в тропиках, то это может привести к формированию экрана из пепла, и он может охладить планету. Причем извержения должны повторятся каждые 2-3 года, чтобы поддерживать содержание пепла в атмосфере", - сказал Чернокульский.Он также отметил, что ученые рассматривали варианты искусственного охлаждения планеты за счет распыления мелких частиц, которые бы действовали, как пепел. Но у этой системы слишком много побочных эффектов, чтобы на нее можно было положиться.Как уточнил Мельник, извержение Тамборы привело к неурожаю в последующий год, и именно из-за этого погибло больше людей, чем от самого извержения.

https://ria.ru/20210330/vulkany-1603387909.html

https://ria.ru/20210330/vulkan-1603386006.html

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россия, российская академия наук, москва, наука, вулкан