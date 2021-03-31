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Совфед рассмотрит законы о наказании за оскорбление ветеранов
Совфед рассмотрит законы о наказании за оскорбление ветеранов
Совет Федерации рассмотрит на заседании в среду пакет законов с поправками в УК РФ и КоАП РФ, ужесточающими наказание для граждан за реабилитацию нацизма в сети РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T06:30
2021-03-31T06:42
россия
ветераны
совет федерации рф
москва
ссср
общество
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит на заседании в среду пакет законов с поправками в УК РФ и КоАП РФ, ужесточающими наказание для граждан за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства. За эти нарушения будет грозить штраф до 5 миллионов рублей или пять лет лишения свободы.Ужесточается наказание за реабилитацию нацизма в сети - за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, распространение в интернете заведомо ложных сведений об СССР в годы Второй мировой войны.Также закон предусматривает, что публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, публичное осквернение символов воинской славы России, публичное оскорбление памяти защитников Отечества или публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны в СМИ или интернете будут грозить штрафом для юрлиц от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией предмета правонарушения.Аналогичный состав правонарушения парламентарии устанавливают в Уголовном кодексе: за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично, гражданам будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Если подобное нарушение будет совершено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается: штраф составит от 2 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до пяти лет, либо будут грозить принудительные работы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, либо лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на этот же срок.Кроме того, за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, штраф составит до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо будут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Если подобное будет совершено группой лиц по сговору или через СМИ и интернет, наказание составит до 5 миллионов рублей штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20210331/zakon-1603555347.html
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россия, ветераны, совет федерации рф, москва, ссср, общество, политика

Совфед рассмотрит законы о наказании за оскорбление ветеранов

06:30 31.03.2021 (обновлено: 06:42 31.03.2021)
 
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Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит на заседании в среду пакет законов с поправками в УК РФ и КоАП РФ, ужесточающими наказание для граждан за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства. За эти нарушения будет грозить штраф до 5 миллионов рублей или пять лет лишения свободы.
Ужесточается наказание за реабилитацию нацизма в сети - за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, распространение в интернете заведомо ложных сведений об СССР в годы Второй мировой войны.
Также закон предусматривает, что публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, публичное осквернение символов воинской славы России, публичное оскорбление памяти защитников Отечества или публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны в СМИ или интернете будут грозить штрафом для юрлиц от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией предмета правонарушения.
Аналогичный состав правонарушения парламентарии устанавливают в Уголовном кодексе: за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично, гражданам будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Если подобное нарушение будет совершено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается: штраф составит от 2 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до пяти лет, либо будут грозить принудительные работы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, либо лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на этот же срок.
Кроме того, за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, штраф составит до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо будут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если подобное будет совершено группой лиц по сговору или через СМИ и интернет, наказание составит до 5 миллионов рублей штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
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