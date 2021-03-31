Совфед одобрил закон о наказании за оскорбление ветеранов
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду пакет законов с поправками в Уголовный кодекс (УК) РФ и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, ужесточающими наказание для граждан за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства. За эти нарушения будет грозить максимальный штраф до 5 миллионов рублей или пять лет лишения свободы.
Предусматривается, что за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенное публично, гражданам будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если подобное нарушение будет совершено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается: штраф составит от 2 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до пяти лет, либо будут грозить принудительные работы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, либо лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на этот же срок.