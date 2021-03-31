https://ria.ru/20210331/uscherb-1603718172.html

Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от перекрытия

Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от перекрытия

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около 1 миллиарда долларов, сообщил в ночь на... РИА Новости, 01.04.2021

2021-03-31T23:58

2021-03-31T23:58

2021-04-01T00:34

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

в мире

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КАИР, 1 апр - РИА Новости. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около 1 миллиарда долларов, сообщил в ночь на четверг глава администрации канала Усама Рабиа."Один миллиард долларов или около того", - ответил Рабиа на вопрос о том, каковы примерные оценки ущерба от всего происшествия. "Это то, что причитается государству по праву", - подчеркнул глава канала.Ранее Рабиа говорил о том, что канал терял порядка 15 миллионов долларов в сутки во время блокировки. При этом основные компенсации будут выплачивать страховые компании.При этом он подчеркнул, что итоговую сумму должны подсчитать в ходе расследования инцидента, начатого в среду. В составе комиссии по расследованию специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям, сообщил Рабиа.По словам Рабиа, сейчас в очереди на проход канала порядка 179 судов, их планируется пропустить до пятницы.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. С 18.00 понедельника (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.

https://ria.ru/20210331/sevmorput-1603631819.html

суэцкий канал

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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире