Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от перекрытия

КАИР, 1 апр - РИА Новости. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около 1 миллиарда долларов, сообщил в ночь на четверг глава администрации канала Усама Рабиа."Один миллиард долларов или около того", - ответил Рабиа на вопрос о том, каковы примерные оценки ущерба от всего происшествия. "Это то, что причитается государству по праву", - подчеркнул глава канала.Ранее Рабиа говорил о том, что канал терял порядка 15 миллионов долларов в сутки во время блокировки. При этом основные компенсации будут выплачивать страховые компании.При этом он подчеркнул, что итоговую сумму должны подсчитать в ходе расследования инцидента, начатого в среду. В составе комиссии по расследованию специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям, сообщил Рабиа.По словам Рабиа, сейчас в очереди на проход канала порядка 179 судов, их планируется пропустить до пятницы.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. С 18.00 понедельника (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.
КАИР, 1 апр - РИА Новости. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около 1 миллиарда долларов, сообщил в ночь на четверг глава администрации канала Усама Рабиа.
"Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма", - заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad.
"Один миллиард долларов или около того", - ответил Рабиа на вопрос о том, каковы примерные оценки ущерба от всего происшествия. "Это то, что причитается государству по праву", - подчеркнул глава канала.
Ранее Рабиа говорил о том, что канал терял порядка 15 миллионов долларов в сутки во время блокировки. При этом основные компенсации будут выплачивать страховые компании.
При этом он подчеркнул, что итоговую сумму должны подсчитать в ходе расследования инцидента, начатого в среду. В составе комиссии по расследованию специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям, сообщил Рабиа.
По словам Рабиа, сейчас в очереди на проход канала порядка 179 судов, их планируется пропустить до пятницы.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. С 18.00 понедельника (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.
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