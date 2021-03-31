https://ria.ru/20210331/ubiystvo-1603693115.html

На обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате завели новое дело

На обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате завели новое дело

Еще одно уголовное дело возбуждено против обвиняемого в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате в Волгограде, который во время суда угрожал основному... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:17

2021-03-31T19:17

2021-03-31T19:17

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 31 мар – РИА Новости. Еще одно уголовное дело возбуждено против обвиняемого в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате в Волгограде, который во время суда угрожал основному свидетелю, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.Рассмотрение уголовного дела об убийстве жителя Волгограда из-за ссоры в родительском чате в суде началось 2 февраля. Ранее прокуратура сообщала, что обвиняемый после заседания 23 марта высказал угрозы в адрес основного свидетеля со стороны обвинения, которая является очевидцем конфликта."По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело об угрозе убийством основному свидетелю по уголовному делу о причинении телесных повреждений из-за ссоры в родительском чате", - сообщила Черединина.По данным следствия, в конце октября 2020 года после ссоры в чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц, та попросила брата Арсена Мелконяна разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали, он обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".СК возбудил уголовные дела также и в отношении его сестры и ее мужа, который "встречал" Гребенюка у банка вместе с Мелконяном. Он обвиняется в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью (покушение – поскольку он, по данным СК РФ, в драке не участвовал), она – в подстрекательстве. СК сообщал 27 ноября об их задержании, на следующий день суд арестовал мужчину, а его жене избрана пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20200619/1573169784.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия