https://ria.ru/20210331/ubiystvo-1603647632.html

Полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста в Новой Москве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста в Новой Москве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Мосрентген в новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД; как уточнил источник РИА... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:45

2021-03-31T15:45

2021-03-31T15:45

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

таджикистан

тульская область

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Мосрентген в новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД; как уточнил источник РИА Новости, погибший был таксистом из Таджикистана.Ранее сообщалось, что на улице Адмирала Корнилова в Мосрентгене между водителями такси возник конфликт, в результате которого они нанесли друг другу ранения. Впоследствии тело одного из них с ножевой раной на груди было обнаружено 27 марта в автомобиле в Москве на Большой Очаковской улице."В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении был задержан мужчина 1995 года рождения", - говорится в сообщении на сайте столичной полиции.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, конфликт между гражданами Таджикистана произошел "на почве перевозок".Как добавила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, погибший - 2000 года рождения, а подозреваемого задержали в Тульской области.

https://ria.ru/20210322/taksist-1602324353.html

https://ria.ru/20210318/delo-1601902920.html

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москва

таджикистан

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, таджикистан, тульская область, происшествия