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Полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста в Новой Москве
Полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста в Новой Москве
Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Мосрентген в новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД; как уточнил источник РИА... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:45
2021-03-31T15:45
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
таджикистан
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Мосрентген в новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД; как уточнил источник РИА Новости, погибший был таксистом из Таджикистана.Ранее сообщалось, что на улице Адмирала Корнилова в Мосрентгене между водителями такси возник конфликт, в результате которого они нанесли друг другу ранения. Впоследствии тело одного из них с ножевой раной на груди было обнаружено 27 марта в автомобиле в Москве на Большой Очаковской улице."В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении был задержан мужчина 1995 года рождения", - говорится в сообщении на сайте столичной полиции.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, конфликт между гражданами Таджикистана произошел "на почве перевозок".Как добавила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, погибший - 2000 года рождения, а подозреваемого задержали в Тульской области.
https://ria.ru/20210322/taksist-1602324353.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, таджикистан, тульская область, происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста в Новой Москве

15:45 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Мосрентген в новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД; как уточнил источник РИА Новости, погибший был таксистом из Таджикистана.
Ранее сообщалось, что на улице Адмирала Корнилова в Мосрентгене между водителями такси возник конфликт, в результате которого они нанесли друг другу ранения. Впоследствии тело одного из них с ножевой раной на груди было обнаружено 27 марта в автомобиле в Москве на Большой Очаковской улице.
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"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении был задержан мужчина 1995 года рождения", - говорится в сообщении на сайте столичной полиции.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, конфликт между гражданами Таджикистана произошел "на почве перевозок".
Как добавила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, погибший - 2000 года рождения, а подозреваемого задержали в Тульской области.
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