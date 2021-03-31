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Facebook удалил видео с интервью Трампа
Facebook удалил видео с интервью Трампа
Facebook удалил видео с интервью бывшего президента США Дональда Трампа, так как ранее его аккаунт был заблокирован на платформе, передает телеканал CNBC со... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T22:35
2021-03-31T22:35
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Facebook удалил видео с интервью бывшего президента США Дональда Трампа, так как ранее его аккаунт был заблокирован на платформе, передает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.Экс-президент дал интервью своей невестке Ларе Трамп на онлайн-шоу The Right View, которое транслировалось на видеохостинге YouTube.Лара Трамп в своем Instagram опубликовала текст уведомления об удалении интервью с бывшим президентом, которое она получила от Facebook. "В соответствии с блокировкой аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram, весь последующий контент, содержащий речь Дональда Трампа, будет удален и приведет к введению дальнейших ограничений в отношении аккаунтов", - гласит текст письма."И вот так мы на шаг приблизились к 1984 Оруэлла. Вау", - прокомментировала Лара Трамп сообщение об удалении интервью.Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
https://ria.ru/20210331/tramp-1603561700.html
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капитолий, дональд трамп, youtube, вашингтон (город), twitter, в мире

Facebook удалил видео с интервью Трампа

22:35 31.03.2021
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Facebook удалил видео с интервью бывшего президента США Дональда Трампа, так как ранее его аккаунт был заблокирован на платформе, передает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.
Экс-президент дал интервью своей невестке Ларе Трамп на онлайн-шоу The Right View, которое транслировалось на видеохостинге YouTube.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Лара Трамп в своем Instagram опубликовала текст уведомления об удалении интервью с бывшим президентом, которое она получила от Facebook. "В соответствии с блокировкой аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram, весь последующий контент, содержащий речь Дональда Трампа, будет удален и приведет к введению дальнейших ограничений в отношении аккаунтов", - гласит текст письма.
"И вот так мы на шаг приблизились к 1984 Оруэлла. Вау", - прокомментировала Лара Трамп сообщение об удалении интервью.
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Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
 
КапитолийДональд ТрампYouTubeВашингтон (город)TwitterВ мире
 
 
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