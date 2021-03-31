https://ria.ru/20210331/telo-1603701009.html
В петербургской квартире нашли тело пятилетнего мальчика
В петербургской квартире нашли тело пятилетнего мальчика
Тело пятилетнего мальчика найдено в квартире в Приморском районе Петербурга, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:32
2021-03-31T20:32
2021-03-31T21:51
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Тело пятилетнего мальчика найдено в квартире в Приморском районе Петербурга, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК."Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 31 марта в квартире одного из домов, расположенном в Приморском районе города, тела пятилетнего мальчика", - сказано в сообщении.Назначена судебно-медицинская экспертиза.По данным региональных СМИ, тело ребенка без одежды было найдено на балконе. Его мать сообщила, что мальчик захлебнулся в ванне, говорится в сообщении СМИ.Позднее пресс-служба городского управления СК сообщила, что возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела пятилетнего мальчика в Петербурге."По результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", - сказано в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, на теле нашли явные признаки насильственной смерти: ожоги головы, туловища, рук и ног.Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУСК России по Санкт-Петербургу.
https://ria.ru/20210328/ulyanovsk-1603209116.html
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости.
Тело пятилетнего мальчика найдено в квартире в Приморском районе Петербурга
, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК
.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 31 марта в квартире одного из домов, расположенном в Приморском районе города, тела пятилетнего мальчика", - сказано в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данным региональных СМИ, тело ребенка без одежды было найдено на балконе. Его мать сообщила, что мальчик захлебнулся в ванне, говорится в сообщении СМИ.
Позднее пресс-служба городского управления СК сообщила, что возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела пятилетнего мальчика в Петербурге.
"По результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", - сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, на теле нашли явные признаки насильственной смерти: ожоги головы, туловища, рук и ног.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУСК России по Санкт-Петербургу.