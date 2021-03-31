https://ria.ru/20210331/ssha-1603706296.html
В США пообещали не давать поблажек странам "с неприемлемым курсом"
В США пообещали не давать поблажек странам "с неприемлемым курсом"
США готовы к взаимодействию с Китаем и Россией в ООН по вопросам общего интереса, но не будут "делать поблажек" для стран, нарушающих права человека и идущих... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:13
2021-03-31T21:13
2021-03-31T21:13
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ООН, 31 мар – РИА Новости. США готовы к взаимодействию с Китаем и Россией в ООН по вопросам общего интереса, но не будут "делать поблажек" для стран, нарушающих права человека и идущих неприемлемым для Вашингтона курсом, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд."Что касается работы с моими партнерами в Совете безопасности, я знаю, что есть сферы, где у нас есть серьезные озабоченности (и я говорила об этом с российским и китайским коллегами). Мы открыты по поводу этих озабоченностей, будь то ситуация с уйгурами в Китае, или действия России в Сирии... Мы знаем, где проходят красные линии и стараемся преодолеть разногласия. Но мы пытаемся и найти те сферы, где у нас есть точки соприкосновения", - сказала Томас-Гринфилд.В качестве примеров, где Вашингтон в ООН нашел общий язык с Москвой и Пекином, она привела согласование заявлений Совбеза по Мьянме. Кроме того, добавила дипломат, на той же площадке США сотрудничают с Китаем по теме изменения климата.Во вторник на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия абсолютно готова к взаимодействию с США по вопросам, которые представляют общий интерес. Это позиция, аналогичная той, которую занимают США, пояснил тогда дипломат, добавив, что Вашингтон взаимодействует с Россией по множеству вопросов, когда это выгодно Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html
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