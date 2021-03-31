https://ria.ru/20210331/srok-1603572911.html

Совфед одобрил закон о президентских сроках

Совфед одобрил закон о президентских сроках

Совет Федерации одобрил закон, который, в частности, дает нынешнему главе государства право вновь претендовать на два президентских срока. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:27

2021-03-31T10:27

2021-03-31T11:35

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который, в частности, дает нынешнему главе государства право вновь претендовать на два президентских срока.Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию прошлым летом. Так, в законе "О выборах президента России" закрепляется положение о том, что на высший государственный пост может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Исключение составляют кандидаты, которые раньше были гражданами другого государства, если это государство (или часть его) принято в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом.Документ также уточняет положение Конституции, ограничивающее пребывание на посту президента двумя сроками, — оно не применяется к главе государства, который занимал эту должность на момент вступления поправки в силу. Кроме того, закон расширяет перечень ограничений для избрания депутатом Госдумы. Теперь осужденные за некоторые преступления средней тяжести не смогут претендовать на избрание в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.Закон предусматривает и другие изменения: для федеральной территории "Сириус" будет создана отдельная территориальная избирательная комиссия, которую сформирует ЦИК; количество дополнительных переносных ящиков при проведении голосования вне участка возрастет до двух; информацию о кандидатах в бюллетене можно будет сокращать, если кандидатов больше десяти (но она должна быть доступна в кабинке для голосования или на стенде).Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента.

https://ria.ru/20200622/1573286438.html

https://ria.ru/20210305/prezident-1600102870.html

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россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество, политика